L.A. Dodgers 3, San Francisco 1

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 6 1 3 8 Slater rf-cf 3 0 2 0 1 0 .268 Dubón cf 3 0 0 0 0 1 .143 c-Vosler ph-3b 1 0 0 0 0 1 .276 Ruf 1b 4 0 0 0 0 0 .172 Flores dh 3 1 1 0 1 2 .269 Crawford ss 3 0 0 0 1 2 .215 Estrada 2b 4 0 2 0 0 0 .247 Padlo 3b 2 0 0 0 0 0 .000 a-González ph-lf-rf 1 0 1 1 0 0 .300 Williams lf-3b-lf 4 0 0 0 0 1 .250 Bart c 2 0 0 0 0 0 .196 b-Pederson ph 1 0 0 0 0 1 .346 Casali c 0 0 0 0 0 0 .167

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 3 5 2 3 5 Betts rf 4 0 1 0 0 0 .232 Freeman 1b 3 0 0 0 1 0 .298 T.Turner ss 4 0 1 0 0 0 .262 Smith c 4 0 0 0 0 1 .236 Muncy dh 3 1 0 0 1 0 .130 J.Turner 3b 3 0 0 0 0 2 .179 Bellinger cf 2 1 0 0 1 0 .203 Taylor lf 3 0 2 2 0 1 .304 Alberto 2b 3 1 1 0 0 1 .286

San Francisco 000 000 100_1 6 0 Los Angeles 020 000 01x_3 5 1

a-sacrificed for Padlo in the 7th. b-struck out for Bart in the 8th. c-struck out for Dubón in the 8th.

E_J.Turner (1). LOB_San Francisco 7, Los Angeles 5. 2B_Estrada (5), Taylor (6), T.Turner (5), Alberto (1). RBIs_González (8), Taylor 2 (11). SF_González.

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (Padlo, Williams 2); Los Angeles 3 (Betts, Muncy 2). RISP_San Francisco 0 for 4; Los Angeles 2 for 9.

Runners moved up_Estrada, Smith. GIDP_Ruf.

DP_Los Angeles 1 (T.Turner, Alberto, Freeman).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Rodón, L, 3-1 6 3 2 2 2 3 95 1.55 Brebbia 1 1 1 1 0 1 15 1.80 Álvarez 1 1 0 0 1 1 26 1.35

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Urías, W, 2-1 6 4 0 0 0 4 65 1.88 Graterol, H, 3 1-3 1 1 1 1 0 10 3.24 Vesia, H, 1 2-3 0 0 0 0 1 8 0.00 Hudson, H, 4 1 0 0 0 1 2 20 1.17 Kimbrel, S, 5-5 1 1 0 0 1 1 26 1.35

Inherited runners-scored_Álvarez 1-1, Vesia 2-1. WP_Rodón, Álvarez.

Umpires_Home, Dan Merzel; First, Chris Guccione; Second, Mike Muchlinski; Third, Tripp Gibson.

T_3:05. A_43,370 (56,000).

