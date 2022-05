L.A. Dodgers 5, Arizona 4

Arizona

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 4 5 4 3 11 Varsho dh-c 4 0 0 0 0 1 .246 P.Smith rf 4 0 0 0 0 1 .223 Marte 2b 4 1 2 0 0 2 .219 Walker 1b 3 1 1 1 1 1 .207 Rojas 3b 3 1 1 1 0 1 .241 Peralta lf 3 1 1 2 1 1 .208 Perdomo ss 3 0 0 0 1 2 .211 Thomas cf 4 0 0 0 0 1 .304 Herrera c 2 0 0 0 0 1 .111 a-Luplow ph 1 0 0 0 0 0 .190 Wendelken p 0 0 0 0 0 0 — Middleton p 0 0 0 0 0 0 —

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 5 9 4 6 4 Betts rf 4 1 1 1 1 0 .254 Freeman 1b 4 0 2 1 1 0 .302 T.Turner ss 3 0 1 0 1 1 .275 W.Smith dh 3 0 0 0 1 1 .253 J.Turner 3b 3 0 0 0 1 0 .200 Muncy 2b 4 1 2 0 0 1 .163 Taylor cf 4 2 2 2 0 0 .264 Barnes c 3 1 0 0 1 1 .244 Lux lf 4 0 1 0 0 0 .250

Arizona 010 100 002_4 5 1 Los Angeles 000 032 00x_5 9 1

a-grounded out for Herrera in the 7th.

E_Thomas (1), T.Turner (3). LOB_Arizona 4, Los Angeles 9. 2B_Marte (13), Taylor (8), Freeman (11). HR_Walker (7), off Gonsolin; Peralta (5), off Kimbrel; Taylor (3), off Poppen. RBIs_Walker (15), Rojas (2), Peralta 2 (13), Betts (18), Freeman (14), Taylor 2 (15). SF_Rojas.

Runners left in scoring position_Arizona 1 (Rojas); Los Angeles 4 (Barnes, T.Turner, J.Turner, Muncy). RISP_Arizona 0 for 2; Los Angeles 2 for 12.

Runners moved up_W.Smith, Betts. LIDP_Freeman. GIDP_Peralta.

DP_Arizona 1 (P.Smith, Walker, P.Smith); Los Angeles 1 (Muncy, T.Turner, Freeman).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, L, 2-2 5 6 3 3 2 1 96 2.29 Poppen 1 3 2 2 1 2 29 3.86 Wendelken 1 0 0 0 2 1 18 6.35 Middleton 1 0 0 0 1 0 9 3.86

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Gonsolin, W, 4-0 6 3 2 2 2 7 92 1.64 Ferguson, H, 1 1 0 0 0 1 1 15 0.00 Hudson, H, 6 1 0 0 0 0 1 10 3.09 Kimbrel, S, 6-6 1 2 2 2 0 2 16 2.79

IBB_off Poppen (Freeman).

Umpires_Home, Larry Vanover; First, David Rackley; Second, Sean Barber; Third, Roberto Ortiz.

T_2:56. A_42,650 (56,000).

