L.A. Dodgers 7, Chicago Cubs 1

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 7 10 4 4 7 Betts rf 5 1 2 0 0 1 .263 Freeman 1b 4 1 2 1 0 1 .323 T.Turner ss 4 1 0 1 1 0 .250 Smith c 5 1 1 0 0 1 .231 Muncy 3b 2 0 0 0 2 0 .138 J.Turner dh 3 0 0 1 0 0 .174 Bellinger cf 4 0 3 1 0 1 .223 Taylor lf 4 0 0 0 0 3 .265 Lux 2b 3 3 2 0 1 0 .273

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 4 1 3 7 Ortega dh 3 1 1 0 1 0 .208 Suzuki rf 3 0 0 0 1 2 .244 Happ lf 4 0 0 0 0 3 .266 Contreras c 3 0 1 1 1 0 .256 Rivas 1b 4 0 0 0 0 1 .290 Hoerner ss 4 0 1 0 0 0 .287 Villar 3b 3 0 1 0 0 0 .258 Heyward cf 3 0 0 0 0 1 .212 Madrigal 2b 3 0 0 0 0 0 .213

Los Angeles 000 220 102_7 10 1 Chicago 100 000 000_1 4 1

E_Smith (1), Hoerner (1). LOB_Los Angeles 6, Chicago 5. 2B_Freeman (9), Ortega (5). RBIs_J.Turner (13), Bellinger (10), Freeman (13), T.Turner (21), Contreras (9). SB_Ortega (1). SF_J.Turner, Freeman.

Runners left in scoring position_Los Angeles 3 (Smith, Taylor 2); Chicago 1 (Happ). RISP_Los Angeles 2 for 8; Chicago 1 for 4.

Runners moved up_T.Turner 2. GIDP_Smith, T.Turner, Happ.

DP_Los Angeles 1 (T.Turner, Freeman); Chicago 2 (Hoerner, Madrigal, Rivas; Hoerner, Madrigal, Rivas).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler, W, 4-1 7 4 1 1 2 6 98 1.96 Phillips 1 0 0 0 0 0 10 4.09 Erlin 1 0 0 0 1 1 22 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Steele, L, 1-4 4 3 2 2 2 3 69 5.32 Rucker 3 4 3 3 2 3 47 4.85 Norris 1 1 0 0 0 1 18 7.56 Sampson 1 2 2 1 0 0 18 9.00

WP_Steele, Rucker(2).

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Stu Scheuwater; Second, Chad Fairchild; Third, Jeremy Riggs.

T_2:57. A_31,424 (41,649).

