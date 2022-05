LPGA Money Leaders

Through May 29 Trn

Through May 29

Trn Money 1. Jennifer Kupcho 11 $917,112 2. Minjee Lee 8 $825,849 3. Lexi Thompson 6 $700,994 4. Celine Boutier 10 $599,903 5. Lydia Ko 8 $577,558 6. Nanna Koerstz Madsen 10 $559,260 7. Atthaya Thitikul 11 $558,861 8. Danielle Kang 10 $558,779 9. Jessica Korda 4 $541,946 10. Jin Young Ko 6 $522,022 11. Hyo Joo Kim 6 $503,809 12. Nasa Hataoka 10 $499,339 13. Madelene Sagstrom 11 $494,026 14. Brooke M. Henderson 9 $468,555 15. Hye-Jin Choi 9 $419,160 16. Xiyu Lin 9 $391,297 17. Hinako Shibuno 7 $384,451 18. Hannah Green 8 $383,012 19. Marina Alex 9 $369,704 20. Patta Tavatanakit 8 $364,599 21. Yuka Saso 10 $358,421 22. Leona Maguire 10 $329,679 23. Ryann O’Toole 10 $301,494 24. In Gee Chun 9 $300,178 25. Eun-Hee Ji 7 $287,416 26. Sarah Schmelzel 11 $274,968 27. Ayaka Furue 10 $274,718 28. Megan Khang 11 $274,619 29. Inbee Park 9 $241,488 30. Amy Yang 9 $237,488 31. Charley Hull 8 $217,021 32. Gaby Lopez 10 $212,739 33. Pajaree Anannarukarn 11 $211,424 34. Angel Yin 9 $211,409 35. Alison Lee 11 $209,593 36. Georgia Hall 8 $208,683 37. Lilia Vu 9 $202,155 38. Carlota Ciganda 10 $196,366 39. Na Rin An 8 $193,098 40. Brittany Altomare 10 $178,235 41. Ashleigh Buhai 10 $168,670 42. Stacy Lewis 11 $167,886 43. Jeongeun Lee6 7 $162,666 44. Andrea Lee 5 $158,632 45. Jenny Shin 10 $152,470 46. Annie Park 9 $151,619 47. Chella Choi 9 $151,439 48. Jodi Ewart Shadoff 9 $140,978 49. Paula Reto 9 $137,276 50. A Lim Kim 10 $133,785

