Miami 8, Washington 2

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 5 2 1 6 C.Hernandez 2b 3 1 1 0 1 1 .268 Soto rf 4 0 0 0 0 0 .252 Bell 1b 4 0 1 0 0 0 .333 Y.Hernandez dh 4 1 1 1 0 1 .330 Ruiz c 3 0 1 0 0 0 .269 Franco 3b 4 0 0 0 0 2 .257 Thomas lf 4 0 1 1 0 1 .214 Strange-Gordon ss 4 0 0 0 0 0 .167 Robles cf 3 0 0 0 0 1 .225

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 8 16 7 3 6 Chisholm Jr. 2b 5 1 3 1 0 0 .303 Aguilar dh 5 1 2 0 0 1 .268 Soler lf 5 1 2 2 0 0 .195 Cooper 1b 4 0 1 0 0 2 .255 García rf 4 1 2 2 0 1 .220 Anderson 3b 2 1 0 0 2 1 .253 De La Cruz cf 4 1 3 0 0 0 .333 González ss 3 1 1 2 1 0 .143 Stallings c 4 1 2 0 0 1 .224

Washington 100 000 001_2 5 2 Miami 040 000 40x_8 16 1

E_Thomas (1), Arano (1), Bass (1). LOB_Washington 7, Miami 7. 2B_De La Cruz 2 (3), Stallings (2), Cooper (8), Chisholm Jr. (7). HR_García (3), off Sanchez. RBIs_Y.Hernandez (20), Thomas (11), García 2 (9), González 2 (3), Chisholm Jr. (25), Soler 2 (18). SB_Robles (1). CS_Chisholm Jr. (2).

Runners left in scoring position_Washington 5 (Thomas 2, Bell 2, Robles); Miami 4 (Aguilar 2, González 2). RISP_Washington 2 for 9; Miami 5 for 11.

Runners moved up_Soto. GIDP_González, Stallings, De La Cruz.

DP_Washington 3 (Franco, Bell; Franco, C.Hernandez, Bell; C.Hernandez, Strange-Gordon, Bell).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Sanchez, L, 2-3 3 2-3 8 4 4 3 2 74 7.94 Edwards Jr. 1 1-3 0 0 0 0 1 18 5.06 Voth 1 3 2 2 0 0 21 5.74 Arano 1 4 2 2 0 2 27 4.60 Ramírez 1 1 0 0 0 1 16 1.80

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Alcantara, W, 3-2 8 3 1 1 1 5 100 2.49 Bass 1 2 1 0 0 1 15 1.12

Inherited runners-scored_Edwards Jr. 1-0, Arano 2-2. IBB_off Sanchez (Anderson). HBP_Alcantara 2 (Ruiz,Robles).

Umpires_Home, Adam Beck; First, Chris Guccione; Second, Mark Carlson; Third, Ryan Additon.

T_3:01. A_6,601 (36,742).

