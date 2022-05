Milwaukee 4, St. Louis 3

Milwaukee

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 4 12 4 1 5 Wong 2b 5 1 1 0 0 1 .221 Urías ss 5 1 1 1 0 1 .267 Yelich lf 4 0 2 1 1 2 .244 McCutchen dh 5 1 2 1 0 1 .258 Tellez 1b 4 0 1 0 0 0 .247 Taylor rf 4 0 1 1 0 0 .238 Narváez c 4 0 2 0 0 0 .242 Cain cf 4 0 1 0 0 0 .183 Peterson 3b 4 1 1 0 0 0 .202

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 7 3 6 4 Edman 2b-ss 5 1 3 0 0 0 .288 Goldschmidt 1b 4 2 2 1 1 1 .348 Arenado 3b 3 0 0 0 2 0 .283 Pujols dh 3 0 1 1 1 0 .232 Yepez lf 4 0 0 1 0 0 .273 Molina c 2 0 0 0 2 0 .234 Bader cf 4 0 1 0 0 0 .246 Sosa ss 2 0 0 0 0 0 .226 a-Gorman ph-2b 2 0 0 0 0 2 .263 Donovan rf 4 0 0 0 0 1 .310

Milwaukee 210 100 000_4 12 0 St. Louis 200 000 100_3 7 1

a-struck out for Sosa in the 6th.

E_Sosa (2). LOB_Milwaukee 9, St. Louis 11. 2B_Peterson (4), Narváez (6), Cain (4), Edman (8). HR_Urías (4), off Wainwright; Goldschmidt (8), off Gott. RBIs_Urías (8), Taylor (19), Yelich (21), McCutchen (17), Pujols (13), Yepez (8), Goldschmidt (34). SF_Yepez.

Runners left in scoring position_Milwaukee 6 (Wong, Narváez, Tellez, Cain, McCutchen, Urías); St. Louis 4 (Yepez, Bader, Pujols 2). RISP_Milwaukee 3 for 11; St. Louis 1 for 6.

Runners moved up_Peterson, Arenado. GIDP_Cain.

DP_St. Louis 1 (Arenado, Edman, Goldschmidt).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Lauer, W, 5-1 5 4 2 2 4 1 96 2.31 Kelley, H, 1 1 0 0 0 1 1 18 0.00 Gott, H, 6 1 1 1 1 0 0 21 2.65 Boxberger, H, 10 1 1 0 0 0 1 11 2.76 Hader, S, 16-16 1 1 0 0 1 1 23 0.00

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, L, 5-4 5 10 4 3 1 2 100 3.12 Pallante 3 2 0 0 0 1 44 0.82 Gallegos 1 0 0 0 0 2 11 3.24

HBP_Gott (Pujols).

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Clint Vondrak; Second, Randy Rosenberg; Third, Dan Bellino.

T_3:21. A_35,107 (45,494).

