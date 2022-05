Milwaukee 5, Cincinnati 4

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 9 5 7 8 Wong 2b 3 0 0 1 1 1 .232 Adames dh 4 0 1 1 1 1 .222 Yelich lf 3 0 0 0 2 0 .234 Tellez 1b 5 0 0 0 0 1 .245 Urías ss 3 1 1 1 2 0 .333 Taylor rf 5 1 1 0 0 2 .215 Peterson 3b 5 2 2 1 0 1 .220 Cain cf 3 1 2 0 0 1 .188 Caratini c 3 0 2 1 1 1 .258

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 6 4 5 13 Friedl cf 3 0 0 0 0 0 .162 Lopez 2b 1 0 0 0 0 0 .231 Drury 3b-1b 3 1 0 0 1 2 .274 Pham lf 4 1 0 0 1 2 .224 Moustakas dh 3 2 2 0 1 1 .258 Stephenson c 4 0 2 1 0 1 .296 Moran 1b 3 0 0 1 1 2 .197 1-Almora Jr. pr-cf 0 0 0 0 0 0 .375 Naquin rf 4 0 1 2 0 2 .217 Farmer ss 4 0 1 0 0 1 .202 Reynolds 2b-3b 3 0 0 0 1 2 .308

Milwaukee 000 102 020_5 9 0 Cincinnati 010 000 030_4 6 0

1-ran for Moran in the 8th.

LOB_Milwaukee 11, Cincinnati 8. 2B_Peterson 2 (3), Moustakas (4), Stephenson (3), Farmer (8), Naquin (7). HR_Urías (2), off Greene. RBIs_Urías (3), Peterson (6), Wong (10), Caratini (4), Adames (23), Stephenson (13), Moran (17), Naquin 2 (15). SB_Wong (6). CS_Drury (2). SF_Wong.

Runners left in scoring position_Milwaukee 5 (Wong, Yelich, Taylor 2, Adames); Cincinnati 6 (Farmer 3, Friedl, Pham, Moran). RISP_Milwaukee 3 for 10; Cincinnati 3 for 12.

Runners moved up_Tellez. GIDP_Tellez.

DP_Cincinnati 1 (Moran, Drury, Moran).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta, W, 2-1 5 2-3 4 1 1 1 8 96 4.40 Suter, H, 1 1-3 0 0 0 0 1 4 4.50 Boxberger, H, 8 1 0 0 0 0 1 9 1.59 Williams 2-3 2 3 3 3 1 38 5.73 Perdomo, H, 1 1-3 0 0 0 0 0 4 3.86 Hader, S, 12-12 1 0 0 0 1 2 16 0.00

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Greene, L, 1-5 5 1-3 4 2 2 4 6 100 7.62 Santillan 0 1 1 1 1 0 12 6.97 Sims 1 2-3 0 0 0 1 0 18 9.45 Strickland 1 4 2 2 0 1 24 6.59 Warren 1 0 0 0 1 1 20 7.20

Santillan pitched to 3 batters in the 6th

Inherited runners-scored_Suter 2-0, Perdomo 2-0, Santillan 1-1, Sims 3-1. HBP_Peralta 2 (Friedl,Drury), Santillan (Cain).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Mark Wegner; Second, Quinn Wolcott; Third, Alan Porter.

T_3:50. A_10,445 (42,319).

