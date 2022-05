Milwaukee 6, Cincinnati 3

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 6 3 0 16 Naquin dh 4 0 0 0 0 3 .212 Drury 2b-3b 4 0 0 0 0 1 .232 Pham lf 4 2 3 1 0 1 .240 Moustakas 3b-1b 4 1 2 2 0 1 .213 Stephenson c 4 0 0 0 0 4 .235 Senzel cf 4 0 0 0 0 0 .192 Moran 1b 2 0 0 0 0 2 .194 a-Reynolds ph-rf 1 0 1 0 0 0 .667 K.Farmer ss 3 0 0 0 0 2 .232 Friedl rf 2 0 0 0 0 2 .000 b-Lopez ph-2b 1 0 0 0 0 0 .250

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 6 6 6 5 7 Wong 2b 2 1 2 1 1 0 .221 Adames ss 4 1 1 3 0 1 .231 Yelich lf 2 0 0 0 2 1 .213 McCutchen dh 4 0 0 0 0 0 .211 Tellez 1b 4 1 1 1 0 3 .232 Renfroe rf 4 0 0 0 0 1 .232 Narváez c 3 1 0 0 1 1 .235 Cain cf 4 1 1 0 0 0 .170 Urías 3b 2 1 1 1 1 0 .500

Cincinnati 000 201 000_3 6 1 Milwaukee 003 200 01x_6 6 0

a-singled for Moran in the 7th. b-grounded out for Friedl in the 7th.

E_K.Farmer (2). LOB_Cincinnati 3, Milwaukee 5. 2B_Pham (5), Moustakas (1), Wong (4). HR_Pham (4), off Woodruff; Moustakas (1), off Woodruff; Adames (6), off Mahle; Tellez (5), off Diehl. RBIs_Pham (7), Moustakas 2 (4), Adames 3 (17), Urías (1), Wong (8), Tellez (13). SB_Urías (0), Wong (4). CS_Urías (1). SF_Wong.

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (Moustakas, Stephenson); Milwaukee 2 (Tellez, McCutchen). RISP_Cincinnati 0 for 2; Milwaukee 2 for 6.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Mahle, L, 1-4 3 1-3 4 5 4 3 2 92 7.01 Diaz 1 2-3 0 0 0 0 2 16 0.77 Hoffman 1 2-3 1 0 0 1 3 34 1.88 Diehl 1 1-3 1 1 1 1 0 25 11.25

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, W, 3-1 5 2-3 4 3 3 0 12 95 5.18 Ashby, H, 1 2 1-3 2 0 0 0 3 36 2.33 Williams, S, 2-2 1 0 0 0 0 1 13 3.86

Inherited runners-scored_Diaz 2-1, Diehl 1-0, Ashby 1-1.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Clint Vondrak; Second, John Tumpane; Third, Ryan Blakney.

T_3:10. A_21,961 (41,900).

