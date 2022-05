Milwaukee 7, Atlanta 6

Atlanta

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 42 6 10 5 1 12 Acuña Jr. rf 4 2 0 0 0 3 .261 Olson 1b 4 1 2 0 1 1 .255 Riley 3b 5 1 2 3 0 1 .243 Ozuna dh 5 1 2 1 0 1 .218 Albies 2b 5 1 2 0 0 1 .233 d’Arnaud c 5 0 1 1 0 0 .257 Swanson ss 4 0 1 0 0 1 .227 Duvall cf 5 0 0 0 0 2 .198 Demeritte lf 4 0 0 0 0 2 .250 Heredia lf 1 0 0 0 0 0 .111

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 7 10 7 5 11 Wong 2b 5 0 1 1 0 1 .246 Urías ss 4 1 1 0 1 2 .294 Yelich lf 5 1 1 0 0 1 .237 Renfroe rf 3 1 2 1 1 1 .250 Taylor cf 5 1 2 1 0 1 .214 Tellez dh 4 0 1 1 1 2 .236 Brosseau 3b 3 0 1 1 0 1 .279 a-Peterson ph-3b 1 2 0 0 1 0 .224 Hiura 1b 5 1 1 2 0 1 .214 Caratini c 3 0 0 0 1 1 .205

Atlanta 004 000 000 11_6 10 0 Milwaukee 000 201 001 12_7 10 1

No outs when winning run scored.

a-walked for Brosseau in the 9th.

E_Wong (6). LOB_Atlanta 8, Milwaukee 9. 2B_Olson (15), Renfroe (7), Brosseau (1). 3B_Wong (3). HR_Riley (8), off Burnes; Ozuna (7), off Burnes; Hiura (3), off Chavez. RBIs_Riley 3 (18), Ozuna (17), d’Arnaud (16), Taylor (8), Tellez (30), Brosseau (8), Wong (13), Renfroe (16), Hiura 2 (7). SB_Peterson (6), Yelich (5). SF_Renfroe.

Runners left in scoring position_Atlanta 3 (Albies, Swanson, Ozuna); Milwaukee 5 (Hiura 2, Urías, Brosseau, Peterson). RISP_Atlanta 2 for 7; Milwaukee 5 for 15.

Runners moved up_d’Arnaud. LIDP_Wong. GIDP_d’Arnaud.

DP_Atlanta 1 (Olson); Milwaukee 1 (Brosseau, Wong, Hiura).

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried 6 7 3 3 2 6 94 3.31 Strider, H, 1 1 0 0 0 0 3 11 2.61 Smith, H, 3 1 0 0 0 1 1 19 3.60 Jansen, BS, 9-10 1 1 1 1 1 0 27 2.70 O’Day, BS, 0-1 2-3 1 1 0 1 1 10 3.86 Chavez, L, 0-1 1-3 1 2 1 0 0 11 4.40

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Burnes 6 7 4 4 0 5 105 2.26 Gott 1 1 0 0 0 2 15 2.77 Perdomo 1 1 0 0 0 0 8 4.50 Williams 1 0 0 0 0 3 15 4.50 Milner 1 0 1 0 1 1 12 3.86 Kelley, W, 1-0 1 1 1 0 0 1 15 0.00

Inherited runners-scored_Chavez 2-0. IBB_off O’Day (Tellez). HBP_Burnes 2 (Acuña Jr.,Swanson). WP_Fried.

Umpires_Home, Alex Tosi; First, Tom Hallion; Second, Mark Ripperger; Third, Phil Cuzzi.

T_4:03. A_27,014 (41,900).

