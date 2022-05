Milwaukee 7, Washington 0

Washington

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 6 0 0 8 Hernández 2b 4 0 0 0 0 1 .271 Soto rf 4 0 1 0 0 0 .250 Cruz dh 4 0 2 0 0 1 .191 Bell 1b 3 0 0 0 0 1 .309 Franco 3b 4 0 1 0 0 2 .261 Thomas lf 4 0 1 0 0 0 .204 Adams c 3 0 1 0 0 1 .205 Robles cf 3 0 0 0 0 1 .229 Escobar ss 3 0 0 0 0 1 .202

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 7 9 7 6 5 Wong 2b 4 0 0 0 1 0 .238 Urías ss 2 0 0 0 2 0 .283 Yelich lf 4 2 2 0 0 1 .245 Tellez 1b 4 2 2 2 0 1 .244 McCutchen dh 3 1 0 0 1 1 .233 Renfroe rf 3 1 3 2 1 0 .267 Narváez c 4 0 1 0 0 0 .253 Taylor cf 4 1 1 3 0 0 .216 Peterson 3b 3 0 0 0 1 2 .215

Washington 000 000 000_0 6 0 Milwaukee 000 002 05x_7 9 0

LOB_Washington 6, Milwaukee 6. 2B_Soto (8), Yelich (9), Tellez (10). HR_Tellez (9), off Fedde; Taylor (2), off Voth. RBIs_Tellez 2 (32), Renfroe 2 (18), Taylor 3 (11).

Runners left in scoring position_Washington 3 (Cruz, Franco, Adams); Milwaukee 2 (Tellez, Taylor). RISP_Washington 0 for 4; Milwaukee 2 for 6.

TP_Washington 1 (Franco, Hernández, Bell).

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Fedde, L, 2-3 5 2-3 4 2 2 3 4 97 4.08 Arano 1-3 1 0 0 0 0 4 4.24 Edwards Jr. 1 0 0 0 2 0 12 3.68 Voth 1-3 4 5 5 1 0 24 8.44 Espino 2-3 0 0 0 0 1 7 3.06

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Lauer, W, 4-1 7 5 0 0 0 5 83 2.16 Williams, H, 11 1 1 0 0 0 2 19 4.20 Ashby 1 0 0 0 0 1 7 3.49

Inherited runners-scored_Arano 1-0. HBP_Lauer (Bell).

Umpires_Home, Charlie Ramos; First, Stu Scheuwater; Second, Jeff Nelson; Third, CB Bucknor.

T_2:46. A_29,609 (41,900).

