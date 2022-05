N.Y. Mets 13, Washington 5

Washington New York ab

Washington New York ab r h bi ab r h bi Totals 33 5 10 5 Totals 39 13 16 12 Hernández 2b 5 1 3 1 Guillorme 2b 4 3 2 1 Ruiz c 4 1 1 0 Marte rf 4 2 3 4 Soto rf 4 1 1 0 Lindor ss 5 0 3 2 Cruz dh 1 1 0 0 Alonso 1b 4 1 1 1 Hernandez ph-dh 3 0 0 0 McNeil dh 5 0 0 0 Bell 1b 4 0 3 3 E.Escobar 3b 5 1 1 0 Thomas lf 1 0 0 1 Canha cf 4 3 2 0 Franco 3b 3 0 1 0 Plummer lf 4 2 3 4 Robles cf 4 0 0 0 Nido c 4 1 1 0 A.Escobar ss 4 1 1 0

Washington 300 011 000 — 5 New York 243 300 01x — 13

DP_Washington 1, New York 3. LOB_Washington 8, New York 6. 2B_Soto (11), Plummer (1). 3B_A.Escobar (2). HR_Marte (5), Plummer (2), Alonso (13). SB_Lindor (7). SF_Thomas (3).

IP H R ER BB SO

Washington Fedde L,3-4 1 1-3 8 6 6 1 0 Machado 1 1-3 3 3 3 2 1 Voth 1 1-3 3 3 3 0 0 Espino 3 1 0 0 1 1 Rogers 1 1 1 1 0 0

New York Peterson 4 2-3 6 4 4 4 1 Holderman W,2-0 1 1-3 2 1 1 0 1 Shreve 1 0 0 0 0 1 Nogosek 2 2 0 0 1 0

HBP_Peterson (Cruz).

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Greg Gibson; Second, Will Little; Third, Jordan Baker.

T_3:29. A_22,007 (41,922).

