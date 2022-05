N.Y. Mets 4, Washington 2

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 8 4 7 10 Nimmo cf 4 0 1 0 1 2 .269 Canha lf 5 1 0 0 0 0 .291 Do.Smith 1b 0 0 0 0 0 0 .204 Lindor ss 5 0 2 0 0 2 .246 Alonso 1b 2 1 1 0 3 1 .280 1-Jankowski pr-lf 0 0 0 0 0 0 .321 Davis dh 3 1 1 1 1 0 .238 Marte rf 5 0 0 0 0 3 .263 E.Escobar 3b 4 1 0 0 1 2 .215 McNeil 2b 3 0 2 2 1 0 .333 McCann c 3 0 1 1 0 0 .196

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 8 2 1 7 C.Hernandez 2b 4 0 0 0 0 3 .271 Soto rf 4 0 1 0 0 0 .257 Bell 1b 4 1 2 0 0 1 .349 Cruz dh 4 0 2 0 0 1 .170 Y.Hernandez lf 4 0 0 0 0 1 .346 Franco 3b 3 0 1 1 0 0 .282 Strange-Gordon ss 3 0 1 0 0 0 .200 Adams c 3 1 1 1 0 0 .182 Robles cf 2 0 0 0 1 1 .227

New York 000 003 001_4 8 0 Washington 000 110 000_2 8 2

1-ran for Alonso in the 9th.

E_Strange-Gordon (1), Franco (5). LOB_New York 12, Washington 3. 2B_McNeil (8), Franco (9). HR_Adams (2), off Carrasco. RBIs_McNeil 2 (12), McCann (6), Davis (4), Franco (17), Adams (3). SB_Lindor (4). CS_Strange-Gordon (1). SF_McCann, Davis.

Runners left in scoring position_New York 8 (E.Escobar 3, Marte, Canha, Lindor, Nimmo 2); Washington 0. RISP_New York 2 for 14; Washington 1 for 2.

Runners moved up_McCann 2. GIDP_Davis, Bell, Y.Hernandez.

DP_New York 2 (McNeil, Lindor, Alonso; McNeil, Lindor, Do.Smith); Washington 1 (C.Hernandez, Strange-Gordon, Bell).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Carrasco, W, 3-1 6 2-3 7 2 2 0 5 83 3.19 Dr.Smith, H, 8 1 0 0 0 1 1 16 0.00 Rodríguez, H, 4 1-3 0 0 0 0 0 1 4.50 Díaz, S, 7-8 1 1 0 0 0 1 15 1.38

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Corbin 5 3 0 0 4 5 86 6.06 Edwards Jr., L, 0-1, BS, 0-1 1 3 3 3 1 2 31 27.00 Cishek 1 0 0 0 1 2 19 4.91 Ramírez 2 2 1 0 1 1 34 2.31

Inherited runners-scored_Dr.Smith 1-0, Rodríguez 1-0. IBB_off Ramírez (Alonso).

Umpires_Home, Ryan Wills; First, Tripp Gibson; Second, Chad Fairchild; Third, Laz Diaz.

T_3:08. A_21,955 (41,339).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.