N.Y. Mets 7, St. Louis 6

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 6 13 5 3 5 Edman 2b 4 2 1 0 1 2 .269 Donovan ss 4 0 2 0 1 0 .316 Goldschmidt dh 4 1 3 4 0 0 .329 Arenado 3b 4 0 0 0 1 1 .297 Yepez lf 5 1 3 1 0 1 .333 1-Dickerson pr-lf 0 1 0 0 0 0 .185 Carlson rf 5 0 1 0 0 0 .236 Pujols 1b 5 0 0 0 0 0 .236 Bader cf 5 1 3 0 0 1 .240 Knizner c 2 0 0 0 0 0 .250 Molina c 2 0 0 0 0 0 .238

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 11 7 3 6 Nimmo cf 5 1 1 1 0 0 .287 Canha rf-lf 5 1 1 0 0 1 .294 Lindor ss 3 3 2 0 2 1 .240 Alonso 1b 4 1 3 3 1 0 .276 McNeil lf-2b 4 0 1 3 0 0 .313 Escobar 3b 4 0 0 0 0 0 .204 Davis dh 4 0 0 0 0 3 .177 Guillorme 2b 4 1 2 0 0 1 .293 Jankowski rf 0 0 0 0 0 0 .243 Nido c 3 0 1 0 0 0 .207

St. Louis 011 010 101 1_6 13 0 New York 200 030 000 2_7 11 2

No outs when winning run scored.

1-ran for Yepez in the 10th.

E_Escobar 2 (4). LOB_St. Louis 9, New York 7. 2B_Edman (4), Goldschmidt (14), Guillorme (4). HR_Yepez (3), off Bassitt; Goldschmidt (6), off Bassitt; Alonso (10), off Gallegos. RBIs_Yepez (5), Goldschmidt 4 (27), Alonso 3 (36), McNeil 3 (21), Nimmo (14). SB_Alonso (1), Lindor (5), Bader 2 (11), Guillorme (1). SF_Goldschmidt. S_Nido.

Runners left in scoring position_St. Louis 6 (Knizner 2, Yepez 3, Arenado); New York 4 (Escobar 3, Nimmo). RISP_St. Louis 3 for 14; New York 3 for 11.

Runners moved up_Donovan, Molina, Canha, Nimmo, McNeil. LIDP_Escobar. GIDP_Pujols, Alonso.

DP_St. Louis 2 (Arenado; Arenado, Edman, Pujols); New York 2 (McNeil, Guillorme, McNeil; McNeil, Lindor, Alonso).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hudson 4 2-3 5 4 4 2 2 84 3.60 Wittgren 1-3 2 1 1 1 0 13 4.30 Pallante 2 3 0 0 0 2 28 1.02 Cabrera 1 0 0 0 0 1 12 2.16 Helsley 1 0 0 0 0 1 13 0.00 Gallegos, L, 0-2, BS, 7-9 0 1 2 1 0 0 2 4.15

New York IP H R ER BB SO NP ERA Bassitt 6 1-3 9 4 4 1 3 96 2.77 Dr.Smith, H, 10 1 2-3 1 0 0 0 0 14 1.53 Díaz, BS, 9-11 1 2 1 1 2 2 35 2.12 Holderman, W, 1-0 1 1 1 0 0 0 6 0.00

Inherited runners-scored_Wittgren 1-1, Dr.Smith 2-1. WP_Hudson.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Gabe Morales; Second, Andy Fletcher; Third, Bill Welke.

T_3:41. A_28,801 (41,922).

