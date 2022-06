N.Y. Yankees 9, L.A. Angels 1

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 7 1 3 5 Ward rf 4 0 0 0 0 2 .347 Ohtani dh 4 0 1 0 0 1 .249 Trout cf 4 0 0 0 0 1 .302 Duffy 3b 3 0 1 0 1 1 .292 Rengifo 2b 4 1 1 1 0 0 .290 Stassi c 3 0 0 0 1 0 .241 Walsh 1b 4 0 2 0 0 0 .250 Lagares lf 3 0 1 0 1 0 .250 Velazquez ss 4 0 1 0 0 0 .203

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 9 13 9 3 5 LeMahieu 3b 4 0 2 2 1 0 .256 Judge cf 3 1 0 1 1 1 .303 Rizzo 1b 4 1 1 1 0 0 .214 Torres 2b 4 0 2 1 0 1 .250 Andújar lf 4 1 1 0 0 0 .281 Carpenter dh 4 1 1 2 0 2 .154 Kiner-Falefa ss 4 1 1 0 0 0 .258 Trevino c 4 2 3 2 0 0 .263 Gallo rf 3 2 2 0 1 1 .179

Los Angeles 000 000 100_1 7 0 New York 410 002 02x_9 13 0

LOB_Los Angeles 8, New York 5. 2B_Ohtani (9), Lagares (1), Rizzo (10), Torres (6), LeMahieu (11), Gallo (2). HR_Rengifo (2), off Montgomery; Carpenter (2), off Syndergaard; Trevino (3), off Rosenberg. RBIs_Rengifo (6), Rizzo (29), Torres (24), Carpenter 2 (3), LeMahieu 2 (19), Judge (38), Trevino 2 (12). SB_Andújar (2), Walsh (1), Velazquez (8). CS_Torres (1). SF_Judge.

Runners left in scoring position_Los Angeles 6 (Lagares, Trout 3, Velazquez 2); New York 4 (Rizzo 4). RISP_Los Angeles 1 for 8; New York 2 for 8.

Runners moved up_Judge. GIDP_Judge.

DP_Los Angeles 1 (Velazquez, Rengifo, Walsh).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Syndergaard, L, 4-3 2 1-3 7 5 5 1 0 45 4.02 Rosenberg 5 5 4 4 2 5 99 7.50 Bradley 2-3 1 0 0 0 0 5 5.91

New York IP H R ER BB SO NP ERA Montgomery, W, 1-1 7 4 1 1 1 4 87 3.04 Castro 1 2 0 0 0 1 17 3.07 McKay 1 1 0 0 2 0 25 0.00

Inherited runners-scored_Rosenberg 1-0.

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, Ben May; Second, Clint Vondrak; Third, Chris Guccione.

T_2:54. A_31,242 (47,309).

