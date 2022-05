Oakland 4, Detroit 1

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 4 8 4 2 13 Kemp 2b 4 0 2 0 0 0 .232 Neuse 3b 4 1 1 0 0 3 .291 Lowrie dh 3 0 0 1 0 1 .188 Murphy c 3 1 0 0 1 2 .211 Brown 1b 4 0 0 0 0 2 .169 Laureano rf 4 1 2 0 0 2 .133 Smith ss 3 1 2 1 0 1 .219 Barrera lf 2 0 0 1 1 0 .250 Pache cf 4 0 1 1 0 2 .167

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 1 7 1 2 5 Grossman lf 4 0 0 1 1 0 .231 1-Hill pr 0 0 0 0 0 0 .235 Meadows rf 4 0 2 0 0 0 .293 Báez ss 4 0 0 0 0 2 .224 Candelario 3b 4 0 0 0 0 0 .206 Cabrera dh 4 1 1 0 0 0 .247 Schoop 2b 4 0 1 0 0 0 .157 W.Castro cf 3 0 2 0 1 0 .344 Torkelson 1b 3 0 0 0 0 1 .155 Haase c 4 0 1 0 0 2 .140

Oakland 000 200 101_4 8 0 Detroit 000 000 001_1 7 2

1-ran for Grossman in the 9th.

E_Haase 2 (4). LOB_Oakland 5, Detroit 10. RBIs_Lowrie (6), Smith (7), Pache (7), Barrera (1), Grossman (9). SB_Smith (2). CS_Pache (1). SF_Lowrie, Barrera. S_Smith.

Runners left in scoring position_Oakland 2 (Kemp, Barrera); Detroit 3 (Báez, Meadows 2). RISP_Oakland 2 for 5; Detroit 1 for 4.

Runners moved up_Barrera, Schoop.

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Martinez, W, 1-0 5 1-3 4 0 0 0 3 79 0.00 Jackson, H, 6 1 2-3 0 0 0 1 1 27 3.77 Acevedo, H, 5 1 1 0 0 0 0 14 3.45 Trivino 1 2 1 1 1 1 27 10.50

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Faedo, L, 0-1 5 4 2 2 2 7 83 3.60 Vest 1 0 0 0 0 3 16 1.32 Chafin 1 3 1 1 0 1 17 3.18 García 1 0 0 0 0 2 11 1.93 Lange 1 1 1 1 0 0 9 2.53

Inherited runners-scored_Jackson 1-0. HBP_Martinez (Meadows), Trivino (Torkelson). WP_Martinez, Lange.

Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Greg Gibson; Second, Nick Mahrley; Third, Nate Tomlinson.

T_2:59. A_13,844 (41,083).

