Oakland 4, L.A. Angels 2

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 4 8 4 2 10 Kemp 2b 5 0 1 0 0 1 .213 Neuse 1b 5 0 0 0 0 1 .262 Lowrie dh 3 2 2 1 1 0 .250 Brown lf 4 1 2 2 0 2 .197 Laureano cf 2 0 0 0 1 1 .167 Murphy c 4 0 1 0 0 2 .191 Barrera rf 4 1 2 0 0 0 .370 Andrus ss 4 0 0 0 0 1 .222 Smith 3b 3 0 0 1 0 2 .202

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 6 2 3 13 Ward rf 4 1 1 0 0 0 .370 Wade lf 0 0 0 0 0 0 .241 Trout cf 4 0 1 1 0 2 .317 Ohtani dh 3 1 0 0 1 3 .248 Rendon 3b 4 0 2 1 0 1 .244 Walsh 1b 3 0 0 0 1 3 .243 Marsh lf 3 0 0 0 0 1 .274 a-Duffy ph-2b 1 0 0 0 0 0 .227 Rengifo 2b-lf-rf 3 0 0 0 1 1 .269 Wallach c 4 0 1 0 0 1 .143 Velazquez ss 4 0 1 0 0 1 .190

Oakland 100 021 000_4 8 0 Los Angeles 101 000 000_2 6 0

a-grounded out for Marsh in the 8th.

LOB_Oakland 7, Los Angeles 7. 2B_Barrera 2 (2), Ward (6), Trout (11), Rendon (9). HR_Lowrie (2), off Silseth; Brown (4), off Silseth. RBIs_Lowrie (9), Brown 2 (21), Smith (12), Rendon (22), Trout (24). SB_Brown (3), Ohtani (6). CS_Laureano (2). SF_Smith.

Runners left in scoring position_Oakland 4 (Murphy, Kemp, Barrera 2); Los Angeles 4 (Walsh 2, Marsh, Ward). RISP_Oakland 1 for 7; Los Angeles 2 for 8.

Runners moved up_Laureano, Andrus, Rendon.

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Blackburn 4 2-3 6 2 2 2 5 94 1.91 Moll, W, 1-0 1 0 0 0 1 3 21 0.73 Jackson, H, 7 1 1-3 0 0 0 0 2 16 2.89 Puk, H, 3 1 0 0 0 0 2 13 0.52 Jiménez, S, 8-8 1 0 0 0 0 1 12 0.55

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Silseth, L, 1-1 4 1-3 6 3 3 2 6 93 2.61 Barraclough 1 2-3 2 1 1 0 1 23 1.17 Herget 3 0 0 0 0 3 36 3.13

Inherited runners-scored_Moll 1-0, Jackson 1-0, Barraclough 1-0. HBP_Silseth (Laureano). WP_Silseth.

Umpires_Home, Larry Vanover; First, David Rackley; Second, Sean Barber; Third, Roberto Ortiz.

T_3:24. A_32,422 (45,517).

