Orlando City 2, Austin FC 2

Orlando City

2

0

—

2 Austin FC

0

2

—

2 First Half_1, Orlando City, Kara, 3 (Junior Urso), 2nd minute; 2, Orlando City, Ruan, 2, 22nd. Second Half_3, Austin FC, Driussi, 8 (penalty kick), 63rd; 4, Austin FC, Djitte, 1, 90th+5.

Goalies_Orlando City, Pedro Gallese, Mason Stajduhar; Austin FC, Bradley Stuver, Andrew Tarbell.

Yellow Cards_Schlegel, Orlando City, 58th; Pereyra, Orlando City, 60th; Jansson, Orlando City, 82nd; Akindele, Orlando City, 90th+7; Gallese, Orlando City, 90th+9.

Red Cards_Araujo, Orlando City, 69th.

Referee_Joseph Dickerson. Assistant Referees_Corey Rockwell, Jeremy Kieso, Rosendo Mendoza. 4th Official_Elijio Arreguin.

Lineups

Orlando City_Pedro Gallese; Robin Jansson, Joao Moutinho, Ruan (Michael Halliday, 90th+4), Rodrigo Schlegel; Cesar Araujo, Junior Urso (Jhegson Mendez, 90th+1), Andres Perea, Mauricio Pereyra (Tesho Akindele, 72nd), Facundo Torres (Jake Mulraney, 71st); Ercan Kara (Kyle Smith, 71st).

Austin FC_Bradley Stuver; Julio Cascante, Ruben Gabrielsen (Kipp Keller, 19th), Nicholas Lima (Hector Jimenez, 59th); Diego Fagundez, Daniel Pereira (Moussa Djitte, 75th), Alexander Ring, Owen Wolff (Ethan Finlay, 59th); Sebastian Driussi, Jon Gallagher (Zan Kolmanic, 59th), Maximiliano Urruti.

