PGA Championship Leaders Cards

Thursday

At Southern Hills Country Club

Tulsa, Okla.

Yardage: 7,365; Par: 70

First Round Par out

444

453

434

–

35 Rory McIlroy

434

444

443

–

34 Tom Hoge

345

443

433

–

33

Thursday

At Southern Hills Country Club

Tulsa, Okla.

Yardage: 7,365; Par: 70

First Round

Par out 444 453 434 – 35 Rory McIlroy 434 444 443 – 34 Tom Hoge 345 443 433 – 33 Will Zalatoris 443 454 333 – 33

Par in 434 534 444 – 35 – 70 Rory McIlroy 433 423 444 – 31 _ _ 65 Tom Hoge 334 533 444 – 33 _ _ 66 Will Zalatoris 333 434 445 – 33 _ _ 66

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.