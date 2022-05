PGA Championship Par Scores

Thursday

First Round Rory McIlroy, Northern Ireland

34-31—65

-5 Tom Hoge, United States

33-33—66

-4 Will Zalatoris, United States

33-33—66

Thursday

At Southern Hills Country Club

Tulsa, Okla.

Purse: $12 million

Yardage: 7,365; Par: 70

First Round

Rory McIlroy, Northern Ireland 34-31—65 -5 Tom Hoge, United States 33-33—66 -4 Will Zalatoris, United States 33-33—66 -4 Abraham Ancer, Mexico 33-34—67 -3 Matt Kuchar, United States 35-32—67 -3 Justin Thomas, United States 35-32—67 -3 Matt Fitzpatrick, England 34-34—68 -2 Lucas Herbert, Australia 35-33—68 -2 Chris Kirk, United States 33-35—68 -2 Kevin Na, United States 33-35—68 -2 Joaquin Niemann, Chile 35-33—68 -2 Mito Pereira, Chile 35-33—68 -2 Davis Riley, United States 35-33—68 -2 Xander Schauffele, United States 34-34—68 -2 Cameron Smith, Australia 31-37—68 -2 Dean Burmester, South Africa 34-35—69 -1 Stewart Cink, United States 34-35—69 -1 Tony Finau, United States 34-35—69 -1 Talor Gooch, United States 33-36—69 -1 Beau Hossler, United States 36-33—69 -1 Patton Kizzire, United States 35-34—69 -1 Kyoung-Hoon Lee, South Korea 34-35—69 -1 Thomas Pieters, Belgium 36-33—69 -1 Patrick Reed, United States 34-35—69 -1 Webb Simpson, United States 35-34—69 -1 Aaron Wise, United States 34-35—69 -1 Ryan Fox, New Zealand 35-35—70 E Tyrrell Hatton, England 35-35—70 E Russell Henley, United States 33-37—70 E Max Homa, United States 36-34—70 E Viktor Hovland, Norway 35-35—70 E Shane Lowry, Ireland 35-35—70 E Robert Macintyre, Scotland 37-33—70 E Francesco Molinari, Italy 36-34—70 E Alex Noren, Sweden 35-35—70 E Brendan Steele, United States 35-35—70 E Gary Woodland, United States 34-36—70 E Sam Burns, United States 36-35—71 +1 Jason Day, Australia 36-35—71 +1 Tommy Fleetwood, England 35-36—71 +1 Rickie Fowler, United States 35-36—71 +1 Justin Harding, South Africa 35-36—71 +1 Kramer Hickok, United States 35-36—71 +1 Si Woo Kim, South Korea 35-36—71 +1 Shaun Norris, South Africa 37-34—71 +1 Seamus Power, Ireland 36-35—71 +1 Justin Rose, England 37-34—71 +1 Scottie Scheffler, United States 34-37—71 +1 Adam Schenk, United States 34-37—71 +1 Charl Schwartzel, South Africa 33-38—71 +1 Sepp Straka, Austria 33-38—71 +1 Kevin Streelman, United States 35-36—71 +1 Harold Varner III, United States 37-34—71 +1 Y.E. Yang, South Korea 33-38—71 +1 Cameron Young, United States 35-36—71 +1 Adri Arnaus, Spain 36-36—72 +2 Keegan Bradley, United States 37-35—72 +2 Laurie Canter, England 34-38—72 +2 Alex Cejka, Germany 34-38—72 +2 John Daly, United States 34-38—72 +2 Cameron Davis, Australia 36-36—72 +2 Jason Dufner, United States 37-35—72 +2 Lanto Griffin, United States 36-36—72 +2 Yuki Inamori, Japan 37-35—72 +2 Chan Kim, United States 35-37—72 +2 Kevin Kisner, United States 37-35—72 +2 Marc Leishman, Australia 35-37—72 +2 Hideki Matsuyama, Japan 36-36—72 +2 Keith Mitchell, United States 33-39—72 +2 Collin Morikawa, United States 35-37—72 +2 Jesse Mueller, United States 38-34—72 +2 J.J. Spaun, United States 35-37—72 +2 Jordan Spieth, United States 35-37—72 +2 Henrik Stenson, Sweden 36-36—72 +2 Cameron Tringale, United States 37-35—72 +2 Bubba Watson, United States 37-35—72 +2 Bernd Wiesberger, Austria 35-37—72 +2 Alex Beach, United States 35-38—73 +3 Rich Beem, United States 37-36—73 +3 Daniel Berger, United States 36-37—73 +3 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 35-38—73 +3 Matthew Borchert, United States 37-36—73 +3 Joel Dahmen, United States 37-36—73 +3 Sergio Garcia, Spain 35-38—73 +3 Branden Grace, South Africa 37-36—73 +3 Adam Hadwin, Canada 35-38—73 +3 Dustin Johnson, United States 36-37—73 +3 Matt Jones, Australia 37-36—73 +3 Jinichiro Kozuma, Japan 34-39—73 +3 Anirban Lahiri, India 38-35—73 +3 Min Woo Lee, Australia 38-35—73 +3 Denny McCarthy, United States 37-36—73 +3 Maverick McNealy, United States 37-36—73 +3 Troy Merritt, United States 39-34—73 +3 Louis Oosthuizen, South Africa 37-36—73 +3 Ryan Palmer, United States 35-38—73 +3 Jon Rahm, Spain 36-37—73 +3 Jhonattan Vegas, Venezuela 35-38—73 +3 Richard Bland, England 37-37—74 +4 Cameron Champ, United States 36-38—74 +4 Brian Harman, United States 36-38—74 +4 Garrick Higgo, South Africa 38-36—74 +4 Harry Higgs, United States 36-38—74 +4 Sam Horsfield, England 34-40—74 +4 Rikuya Hoshino, Japan 35-39—74 +4 Zach Johnson, United States 38-36—74 +4 Russell Knox, Scotland 38-36—74 +4 Jason Kokrak, United States 36-38—74 +4 Luke List, United States 37-37—74 +4 Sebastian Munoz, Colombia 36-38—74 +4 Hudson Swafford, United States 38-36—74 +4 Daniel Van Tonder, South Africa 36-38—74 +4 Tiger Woods, United States 39-35—74 +4 Lucas Glover, United States 36-39—75 +5 Billy Horschel, United States 39-36—75 +5 Sadom Kaewkanjana, Thailand 38-37—75 +5 Brooks Koepka, United States 40-35—75 +5 Kyle Mendoza, United States 37-38—75 +5 Erik Van Rooyen, South Africa 38-37—75 +5 Ryan Vermeer, United States 39-36—75 +5 Lee Westwood, England 40-35—75 +5 Ryan Brehm, United States 37-39—76 +6 Patrick Cantlay, United States 38-38—76 +6 Corey Conners, Canada 37-39—76 +6 Martin Kaymer, Germany 40-36—76 +6 Bio Kim, South Korea 37-39—76 +6 Shaun Micheel, United States 38-38—76 +6 Ian Poulter, England 37-39—76 +6 Matthew Wolff, United States 38-38—76 +6 Tim Feenstra, United States 38-39—77 +7 Padraig Harrington, Ireland 38-39—77 +7 Mackenzie Hughes, Canada 39-38—77 +7 Takumi Kanaya, Japan 38-39—77 +7 Pablo Larrazabal, Spain 38-39—77 +7 Chad Ramey, United States 37-40—77 +7 Adam Scott, Australia 36-41—77 +7 Wyatt Worthington, United States 38-39—77 +7 Oliver Bekker, South Africa 38-40—78 +8 Brandon Bingaman, United States 37-41—78 +8 Michael Block, United States 37-41—78 +8 Paul Dickinson, United States 39-39—78 +8 Nicolai Hojgaard, Denmark 38-40—78 +8 Austin Hurt, United States 36-42—78 +8 Colin Inglis, United States 41-37—78 +8 Nic Ishee, United States 37-41—78 +8 Joohyung Kim, South Korea 40-38—78 +8 Dylan Newman, United States 41-37—78 +8 Scott Stallings, United States 38-40—78 +8 Shawn Warren, United States 40-38—78 +8 Tyler Collet, United States 40-39—79 +9 Jared Jones, United States 38-41—79 +9 Ryosuke Kinoshita, Japan 38-41—79 +9 Carlos Ortiz, Mexico 38-41—79 +9 Casey Pyne, United States 39-40—79 +9 Zac Oakley, United States 42-39—81 +11 Sean McCarty, United States 39-43—82 +12

