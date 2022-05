San Diego 2, Miami 1

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 5 1 1 6 Chisholm Jr. 2b 4 0 1 0 0 0 .324 Aguilar dh 4 0 1 1 0 0 .280 Soler lf 4 0 0 0 0 2 .167 Sánchez cf 4 0 0 0 0 3 .244 Cooper 1b 4 0 1 0 0 0 .247 A.García rf 2 0 0 0 1 0 .171 Wendle 3b 3 0 0 0 0 0 .286 Rojas ss 3 1 1 0 0 0 .181 Henry c 2 0 1 0 0 1 .105 b-Berti ph 1 0 0 0 0 0 .306 Stallings c 0 0 0 0 0 0 .177

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 2 5 2 5 8 Nola dh 3 0 0 0 1 2 .208 Cronenworth 2b 4 0 1 0 0 1 .208 Machado 3b 3 2 2 2 1 0 .374 Profar lf 3 0 0 0 1 2 .167 Hosmer 1b 3 0 1 0 1 0 .376 Kim ss 3 0 0 0 0 2 .246 Alfaro c 2 0 1 0 1 0 .244 Grisham cf 3 0 0 0 0 1 .159 Thompson rf 2 0 0 0 0 0 .100 a-Beaty ph 1 0 0 0 0 0 .086 Azocar rf 0 0 0 0 0 0 .222

Miami 001 000 000_1 5 0 San Diego 100 100 00x_2 5 0

a-popped out for Thompson in the 7th. b-grounded out for Henry in the 8th.

LOB_Miami 4, San Diego 6. 2B_Cooper (5). HR_Machado 2 (7), off Luzardo. RBIs_Aguilar (12), Machado 2 (20). SB_Chisholm Jr. (6).

Runners left in scoring position_Miami 2 (Aguilar, Wendle); San Diego 2 (Beaty, Hosmer). RISP_Miami 1 for 6; San Diego 0 for 4.

Runners moved up_A.García, Machado. GIDP_Soler, Alfaro, Machado.

DP_Miami 2 (Wendle, Chisholm Jr., Cooper; Chisholm Jr., Cooper); San Diego 1 (Kim, Cronenworth, Hosmer).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Luzardo, L, 2-2 6 3 2 2 3 7 98 3.08 Bass 1 1 0 0 0 1 10 1.38 Bender 2-3 1 0 0 1 0 13 5.40 Okert 1-3 0 0 0 1 0 9 1.23

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Martinez, W, 2-2 7 4 1 1 1 4 102 3.38 L.García, H, 5 1 1 0 0 0 0 16 2.08 Ta.Rogers, S, 11-12 1 0 0 0 0 2 15 0.00

Inherited runners-scored_Bass 1-0, Okert 1-0.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, James Hoye; Second, D.J. Reyburn; Third, Edwin Moscoso.

T_2:50. A_31,034 (40,209).

