San Diego 4, Pittsburgh 3

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 4 3 3 6 Castro 3b 4 0 0 0 0 0 .200 Reynolds cf 4 1 1 1 0 0 .217 Chavis 1b 2 0 0 0 0 2 .286 a-Marcano ph-2b 2 0 1 0 0 1 .500 Gamel dh 3 1 0 0 1 0 .263 VanMeter 2b-1b 3 1 0 0 1 1 .202 Castillo ss 4 0 1 2 0 1 .238 Mitchell rf 3 0 1 0 1 0 .333 Heineman c 2 0 0 0 0 0 .000 Suwinski lf 3 0 0 0 0 1 .181

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 4 7 4 4 7 Profar lf 4 1 1 0 0 0 .213 Machado 3b 2 1 0 0 2 0 .357 Hosmer 1b 3 1 2 0 1 0 .331 Myers rf 4 0 1 1 0 1 .233 Voit dh 4 1 1 3 0 2 .205 Cronenworth 2b 4 0 1 0 0 2 .212 Kim ss 3 0 0 0 1 0 .215 Alfaro c 2 0 1 0 0 1 .243 b-Grisham ph-cf 0 0 0 0 0 0 .157 Azocar cf 2 0 0 0 0 0 .229 c-Canó ph 1 0 0 0 0 1 .169 Nola c 0 0 0 0 0 0 .212

Pittsburgh 100 200 000_3 4 1 San Diego 000 003 01x_4 7 0

a-singled for Chavis in the 6th. b-sacrificed for Alfaro in the 7th. c-struck out for Azocar in the 7th.

E_VanMeter (4). LOB_Pittsburgh 4, San Diego 6. 2B_Mitchell (2), Castillo (5). HR_Reynolds (6), off Manaea; Voit (3), off Crowe. RBIs_Reynolds (10), Castillo 2 (9), Voit 3 (10), Myers (19). S_Heineman, Grisham.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Heineman 2, Castro, Castillo); San Diego 2 (Profar, Kim). RISP_Pittsburgh 1 for 7; San Diego 2 for 9.

Runners moved up_Mitchell, VanMeter, Hosmer. GIDP_Kim.

DP_Pittsburgh 1 (Castro, VanMeter, Chavis).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Quintana 5 1-3 4 2 0 2 4 96 2.15 Crowe, BS, 1-3 1 2-3 1 1 1 1 2 32 2.51 Underwood Jr., L, 0-1 1 2 1 1 1 1 21 4.00

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Manaea 7 4 3 3 3 5 98 4.02 Crismatt, W, 3-0 1 0 0 0 0 1 16 1.19 Rogers, S, 17-18 1 0 0 0 0 0 11 0.44

Inherited runners-scored_Crowe 2-2. WP_Crowe.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Manny Gonzalez; Second, CB Bucknor; Third, Charlie Ramos.

T_2:56. A_41,888 (40,209).

