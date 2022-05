San Francisco 8, St. Louis 2

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 8 8 8 7 8 Wade Jr. rf 0 1 0 0 2 0 .333 b-Slater ph-cf-lf 1 0 0 0 1 0 .269 Belt 1b 5 1 1 0 0 1 .250 Flores 3b 4 0 0 0 0 0 .260 Dubón cf 1 0 0 0 0 0 .239 Pederson dh 2 0 0 0 0 0 .250 a-Ruf ph-dh 2 0 1 0 1 1 .227 Yastrzemski cf-rf 2 2 1 2 2 1 .273 Estrada 2b 5 1 0 0 0 0 .242 Crawford ss 5 1 1 1 0 3 .222 González lf 3 0 2 1 0 1 .328 c-Longoria ph-3b 1 1 1 2 0 0 .167 Casali c 3 1 1 2 1 1 .256

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 6 2 3 1 Edman 2b 3 1 0 0 1 0 .277 Goldschmidt 1b 4 1 2 2 0 0 .299 Arenado 3b 4 0 0 0 0 1 .305 Yepez dh 4 0 1 0 0 0 .382 Carlson rf 3 0 0 0 1 0 .219 O’Neill lf 4 0 0 0 0 0 .193 Donovan ss 2 0 2 0 1 0 .318 d-Sosa ph 1 0 0 0 0 0 .154 Bader cf 4 0 0 0 0 0 .233 Knizner c 2 0 1 0 0 0 .229

San Francisco 012 000 050_8 8 0 St. Louis 100 000 010_2 6 0

a-struck out for Pederson in the 6th. b-walked for Wade Jr. in the 7th. c-doubled for González in the 8th. d-grounded out for Donovan in the 9th.

LOB_San Francisco 8, St. Louis 6. 2B_Yastrzemski (3), Longoria (1), Knizner (3), Donovan (3). HR_Casali (1), off McFarland; Goldschmidt (3), off Littell. RBIs_González (12), Yastrzemski 2 (8), Crawford (14), Longoria 2 (2), Casali 2 (5), Goldschmidt 2 (16). SB_Edman (8).

Runners left in scoring position_San Francisco 5 (Estrada, Flores 2, Casali, Crawford); St. Louis 2 (Edman, Knizner). RISP_San Francisco 5 for 15; St. Louis 0 for 4.

Runners moved up_Estrada, Flores, Goldschmidt. GIDP_Belt, O’Neill, Bader.

DP_San Francisco 2 (Crawford, Estrada, Belt; Estrada, Belt); St. Louis 2 (Arenado, Donovan, Goldschmidt; Donovan, Arenado, Goldschmidt).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Webb, W, 5-1 6 3 1 1 3 1 95 3.48 Leone, H, 3 1 1 0 0 0 0 11 2.70 Littell 1 2 1 1 0 0 23 3.86 García 1 0 0 0 0 0 9 0.00

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hicks, L, 1-3 5 3 3 3 2 3 77 4.15 Naughton 1 1-3 1 0 0 1 3 25 3.52 Walsh 2-3 0 0 0 1 1 13 0.00 Wittgren 1-3 1 2 2 1 0 10 4.15 McFarland 2-3 3 3 3 0 0 7 6.55 Woodford 1 0 0 0 2 1 22 2.08

Inherited runners-scored_Walsh 2-0, McFarland 2-2. HBP_Hicks 2 (Yastrzemski,Wade Jr.), Webb (Knizner). WP_Webb, Hicks.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Will Little; Second, Greg Gibson; Third, Phil Cuzzi.

T_3:06. A_39,612 (45,494).

