St. Louis 10, Kansas City 0

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 10 8 10 9 4 Edman 2b 2 2 0 0 3 1 .308 Goldschmidt 1b 2 1 0 0 3 0 .279 Arenado 3b 4 1 2 5 0 0 .360 b-Donovan ph-3b 1 0 0 0 0 0 .167 Pujols dh 4 0 0 0 0 0 .225 d-Dickerson ph-dh 1 0 0 0 0 0 .178 Yepez rf 3 1 2 0 0 0 .667 a-Carlson ph-rf 1 1 0 0 1 0 .186 O’Neill lf 4 2 2 3 1 1 .202 Bader cf 4 1 1 1 0 1 .234 Molina c 5 0 1 0 0 0 .208 DeJong ss 2 1 0 1 1 1 .127

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 4 0 1 3 Olivares rf 4 0 1 0 0 0 .364 Benintendi lf 3 0 0 0 0 0 .354 e-Dozier ph 1 0 1 0 0 0 .243 Perez dh 4 0 0 0 0 3 .167 O’Hearn 1b 4 0 0 0 0 0 .077 Merrifield 2b 4 0 0 0 0 0 .151 Witt Jr. 3b-ss 3 0 0 0 0 0 .229 Melendez c 3 0 1 0 0 0 .333 Taylor cf 2 0 1 0 0 0 .226 Isbel cf 1 0 0 0 0 0 .214 Lopez ss 1 0 0 0 1 0 .225 c-Rivera ph-3b 1 0 0 0 0 0 .000

St. Louis 500 000 212_10 8 1 Kansas City 000 000 000_0 4 0

a-grounded out for Yepez in the 7th. b-grounded out for Arenado in the 8th. c-grounded out for Lopez in the 8th. d-grounded out for Pujols in the 9th. e-singled for Benintendi in the 9th.

E_Arenado (3). LOB_St. Louis 7, Kansas City 5. 2B_Yepez 2 (2). 3B_O’Neill (1). HR_Arenado (7), off Bubic; O’Neill (2), off Bolaños. RBIs_Arenado 5 (23), O’Neill 3 (17), Bader (5), DeJong (5). SB_Edman (6), DeJong (3). SF_Bader, DeJong.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Carlson, Donovan 2, Bader); Kansas City 3 (Merrifield 2, Perez). RISP_St. Louis 3 for 7; Kansas City 0 for 5.

Runners moved up_O’Hearn, Benintendi. GIDP_Rivera.

DP_St. Louis 1 (Goldschmidt, DeJong, Goldschmidt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, W, 3-3 7 1 0 0 1 2 89 3.18 McFarland 1 1 0 0 0 0 14 6.43 Naughton 1 2 0 0 0 1 14 0.00

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Bubic, L, 0-3 1-3 2 4 4 2 0 24 13.14 Payamps 2 2-3 2 1 1 1 1 45 2.08 Coleman 2 0 0 0 0 2 30 6.75 Speier 1 0 0 0 0 0 19 0.00 Garrett 1-3 0 2 2 3 0 23 4.05 Bolaños 2 2-3 4 3 3 3 1 61 3.86

Inherited runners-scored_Payamps 1-1, Bolaños 3-2.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Chad Whitson; Second, Edwin Moscoso; Third, Adam Hamari.

T_3:02. A_12,774 (37,903).

