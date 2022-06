St. Louis 3, San Diego 2

San Diego

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

34

2

5

2

3

13 Profar lf

5

0

1

0

0

3

.232 Machado 3b

3

0

0

0

0

2

.347 Alcántara ss

1

0

0

... READ MORE

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 5 2 3 13 Profar lf 5 0 1 0 0 3 .232 Machado 3b 3 0 0 0 0 2 .347 Alcántara ss 1 0 0 0 0 1 .169 Cronenworth 1b-2b 3 0 0 0 1 0 .210 Voit dh 4 0 2 0 0 0 .214 Myers rf 4 0 0 0 0 1 .234 Canó 2b 4 0 0 0 0 1 .151 2-Azocar pr 0 0 0 0 0 0 .259 Hosmer 1b 0 0 0 0 0 0 .312 Kim ss-3b 3 0 0 0 1 1 .221 Alfaro c 4 1 1 0 0 2 .256 Grisham cf 3 1 1 2 1 2 .163

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 7 3 5 7 Edman 2b 5 1 0 0 0 1 .274 Goldschmidt 1b 3 1 1 1 2 1 .352 Arenado 3b 4 0 2 0 1 0 .270 Pujols dh 3 0 1 2 0 1 .218 Yepez lf 3 0 1 0 0 2 .278 1-Nootbaar pr-lf 1 0 0 0 0 0 .111 Molina c 4 0 0 0 0 1 .226 Sosa ss 4 0 1 0 0 1 .226 Bader cf 4 0 1 0 0 0 .255 Donovan rf 2 1 0 0 2 0 .286

San Diego 000 000 020 0_2 5 0 St. Louis 002 000 000 1_3 7 0

Two outs when winning run scored.

1-ran for Yepez in the 7th. 2-ran for Canó in the 10th.

LOB_San Diego 6, St. Louis 9. 2B_Alfaro (4), Goldschmidt (17), Sosa (2). HR_Grisham (3), off Gallegos. RBIs_Grisham 2 (18), Goldschmidt (43), Pujols 2 (15). SB_Edman (12). CS_Arenado (2). SF_Pujols 2.

Runners left in scoring position_San Diego 1 (Alfaro); St. Louis 4 (Edman, Donovan, Nootbaar, Yepez). RISP_San Diego 2 for 5; St. Louis 1 for 9.

Runners moved up_Molina.

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Snell 6 2 2 2 3 6 98 4.80 Stammen 1 2 0 0 0 0 13 2.55 García 1 2 0 0 0 1 22 2.79 Suarez 1 1 0 0 1 0 17 3.32 Rogers, L, 0-2 2-3 0 1 0 1 0 8 1.64

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright 7 2 0 0 1 10 115 2.75 Gallegos, BS, 8-11 1 2 2 2 0 2 27 3.86 Helsley 1 0 0 0 1 0 18 0.48 VerHagen, W, 3-0 1 1 0 0 1 1 15 3.38

IBB_off Rogers (Goldschmidt). WP_Snell.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Nestor Ceja; Second, Ted Barrett; Third, Lance Barksdale.

T_3:37. A_33,418 (45,494).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.