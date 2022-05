St. Louis 4, Milwaukee 2

Milwaukee

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 8 2 4 8 Wong 2b 5 0 2 0 0 1 .227 Urías ss 4 0 1 0 0 0 .266 Yelich lf 2 0 0 0 2 1 .241 McCutchen rf 4 0 0 0 0 1 .250 Tellez 1b 4 0 0 0 0 1 .240 Taylor cf 4 1 2 0 0 1 .248 Narváez c 4 0 2 0 0 0 .253 Hiura dh 3 1 1 2 1 1 .250 Peterson 3b 1 0 0 0 1 1 .200 a-Brosseau ph-3b 2 0 0 0 0 1 .302

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 4 5 4 1 7 Edman ss-2b 4 0 0 0 0 1 .281 Goldschmidt 1b 4 1 1 2 0 3 .345 Arenado 3b 3 0 0 0 1 0 .278 Pujols dh 4 0 0 0 0 0 .219 Yepez lf 3 1 1 0 0 1 .275 Gorman 2b 2 0 0 0 0 1 .238 b-Sosa ph-ss 1 1 1 1 0 0 .241 Knizner c 3 0 0 0 0 0 .257 Nootbaar rf 3 0 0 1 0 1 .105 Bader cf 3 1 2 0 0 0 .255

Milwaukee 000 000 002_2 8 1 St. Louis 002 000 20x_4 5 0

a-grounded out for Peterson in the 7th. b-tripled for Gorman in the 7th.

E_Perdomo (1). LOB_Milwaukee 8, St. Louis 3. 3B_Sosa (1). HR_Hiura (4), off Whitley; Goldschmidt (9), off Woodruff. RBIs_Hiura 2 (11), Goldschmidt 2 (36), Sosa (4), Nootbaar (2). SB_Bader 2 (13). CS_Wong (3).

Runners left in scoring position_Milwaukee 3 (McCutchen 2, Hiura); St. Louis 1 (Pujols). RISP_Milwaukee 0 for 4; St. Louis 1 for 6.

Runners moved up_Edman. LIDP_Edman. GIDP_McCutchen.

DP_Milwaukee 1 (Brosseau); St. Louis 2 (Knizner, Edman, Knizner; Arenado, Gorman, Goldschmidt).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, L, 5-3 4 2 2 2 1 4 61 4.74 Perdomo 2 0 0 0 0 2 23 1.74 Suter 2 3 2 2 0 1 30 5.62

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hudson 4 2-3 5 0 0 4 3 97 3.22 VerHagen, W, 2-0 1-3 0 0 0 0 0 3 3.65 Cabrera, H, 6 2 1 0 0 0 2 29 2.25 Whitley 1 1-3 2 2 2 0 2 26 5.56 Helsley, S, 3-4 2-3 0 0 0 0 1 7 0.00

Inherited runners-scored_VerHagen 3-0.

Umpires_Home, Clint Vondrak; First, Gabe Morales; Second, Dan Bellino; Third, Randy Rosenberg.

T_2:54. A_39,077 (45,494).

