St. Louis 5, Pittsburgh 3

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 5 10 4 3 3 Edman ss 5 1 2 0 0 0 .273 Donovan dh 3 0 0 0 0 1 .293 a-Pujols ph-dh 2 0 0 0 0 0 .228 Goldschmidt 1b 4 0 1 0 1 0 .327 Arenado 3b 4 1 0 0 1 1 .289 Yepez lf 4 1 1 0 0 0 .328 Dickerson lf 0 0 0 0 0 0 .185 Gorman 2b 3 1 1 0 1 0 .333 Carlson rf 4 1 2 1 0 1 .243 Molina c 4 0 2 2 0 0 .250 Bader cf 4 0 1 1 0 0 .240

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 7 3 3 8 Gamel lf 2 1 1 0 2 1 .274 Hayes 3b 4 0 1 0 0 0 .288 Reynolds cf 4 0 2 1 0 0 .223 Tsutsugo dh 3 0 0 1 1 0 .162 VanMeter 2b 3 0 0 0 0 0 .162 b-Castillo ph-2b 1 0 0 0 0 1 .231 Chavis 1b 4 1 2 1 0 2 .295 Suwinski rf 4 0 0 0 0 2 .176 Perez c 4 0 0 0 0 1 .143 Castro ss 4 1 1 0 0 1 .200

St. Louis 100 004 000_5 10 1 Pittsburgh 000 000 120_3 7 1

a-flied out for Donovan in the 6th. b-struck out for VanMeter in the 8th.

E_Arenado (4), Suwinski (1). LOB_St. Louis 8, Pittsburgh 6. HR_Chavis (4), off Wainwright. RBIs_Carlson (11), Molina 2 (8), Bader (11), Chavis (15), Reynolds (7), Tsutsugo (12). SB_Castro (1). CS_Castro (1).

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Gorman 2, Donovan, Pujols); Pittsburgh 2 (Chavis, VanMeter). RISP_St. Louis 3 for 12; Pittsburgh 2 for 6.

Runners moved up_Arenado 2. GIDP_Hayes.

DP_St. Louis 1 (Gorman, Edman, Goldschmidt); Pittsburgh 1 (VanMeter, Chavis, Suwinski, Chavis, Suwinski).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, W, 5-3 7 4 1 1 3 3 98 2.87 Cabrera 1-3 3 2 1 0 0 15 2.65 Gallegos, S, 8-10 1 2-3 0 0 0 0 5 21 3.68

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Thompson, L, 2-4 5 5 1 1 1 2 80 4.88 Hembree 1-3 1 2 2 1 0 12 8.10 Banda 1-3 3 2 2 1 0 21 4.50 De Jong 1 1-3 0 0 0 0 1 25 1.84 Beede 1 1 0 0 0 0 14 3.86 Stratton 1 0 0 0 0 0 18 5.02

Inherited runners-scored_Gallegos 2-0, Banda 2-2, De Jong 2-0.

Umpires_Home, Ryan Wills; First, Mark Wegner; Second, Quinn Wolcott; Third, Chad Whitson.

T_3:38. A_14,034 (38,747).

