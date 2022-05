St. Louis 6, San Diego 3

San Diego

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 3 11 3 2 13 Profar lf 5 0 3 1 0 2 .233 Machado 3b 5 0 1 1 0 2 .353 Hosmer 1b 5 0 0 0 0 1 .312 Voit dh 4 0 0 0 0 2 .202 Cronenworth 2b 4 1 2 0 0 1 .213 Kim ss 3 0 1 0 1 2 .225 Nola c 4 0 2 1 0 1 .223 Grisham cf 4 0 0 0 0 2 .160 Azocar rf 3 2 2 0 1 0 .259

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 6 10 6 6 4 Edman ss-2b 5 1 2 1 0 1 .282 Gorman 2b 3 2 3 2 1 0 .387 Dickerson lf 1 0 0 0 0 1 .180 Goldschmidt 1b 3 1 1 2 1 0 .352 Arenado 3b 4 0 0 0 0 0 .265 Yepez lf 3 0 1 0 1 1 .276 1-Nootbaar pr-rf 0 1 0 0 0 0 .115 Pujols dh 2 0 0 0 2 0 .213 Molina c 4 0 1 1 0 0 .235 Donovan rf 2 1 1 0 1 0 .294 a-Sosa ph-ss 1 0 0 0 0 1 .224 Bader cf 4 0 1 0 0 0 .255

San Diego 001 001 001_3 11 0 St. Louis 002 010 30x_6 10 0

a-struck out for Donovan in the 7th.

1-ran for Yepez in the 7th.

LOB_San Diego 9, St. Louis 8. 2B_Azocar (2), Cronenworth (8), Molina (4). HR_Gorman (2), off Martinez; Goldschmidt (11), off Wilson. RBIs_Profar (23), Nola (14), Machado (28), Gorman 2 (7), Edman (22), Goldschmidt 2 (42), Molina (9). SB_Edman (11).

Runners left in scoring position_San Diego 1 (Grisham); St. Louis 3 (Sosa 2, Bader). RISP_San Diego 3 for 6; St. Louis 2 for 6.

GIDP_Hosmer, Arenado.

DP_San Diego 1 (Machado, Cronenworth, Hosmer); St. Louis 1 (Edman, Sosa, Goldschmidt).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Martinez, L, 2-3 6 7 3 3 4 2 93 3.94 Wilson 2-3 3 3 3 2 0 32 5.09 Hill 1 1-3 0 0 0 0 2 15 6.10

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Naughton 2 1-3 2 1 1 0 4 40 3.09 Pallante, W, 1-0 3 1-3 5 1 1 0 5 53 1.07 Gallegos, H, 1 1 2 0 0 0 2 25 3.06 Cabrera, H, 7 1 0 0 0 1 1 17 2.14 Helsley 1 1-3 2 1 1 1 1 19 0.51

Inherited runners-scored_Hill 2-0, Pallante 1-1, Gallegos 1-1, Cabrera 1-0, Helsley 1-0.

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Ted Barrett; Second, Nestor Ceja; Third, Chris Segal.

T_3:33. A_42,140 (45,494).

