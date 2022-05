St. Louis 7, Arizona 5

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 6 5 3 12 Varsho c 3 0 1 0 1 2 .216 Luplow cf 4 2 2 2 0 0 .200 Peralta lf 3 0 0 0 1 1 .197 Walker 1b 4 1 1 1 0 2 .152 Beer dh 3 0 0 0 1 1 .238 Marte 2b 4 1 1 0 0 2 .151 P.Smith rf 4 0 0 1 0 0 .258 Ahmed ss 4 1 1 1 0 3 .348 Perdomo 3b 3 0 0 0 0 0 .178 b-Hummel ph 1 0 0 0 0 1 .171

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 7 9 6 2 6 Edman 2b 2 1 1 0 1 0 .306 Donovan 2b 1 0 0 1 0 0 .125 Bader cf 4 1 1 2 0 0 .246 O’Neill lf 4 1 1 1 0 2 .178 Arenado 3b 4 1 1 1 0 0 .368 Pujols 1b 4 0 1 1 0 1 .265 Dickerson dh 2 0 1 0 0 0 .200 a-Sosa ph-dh 2 0 0 0 0 2 .160 Carlson rf 4 0 0 0 0 1 .175 Knizner c 3 1 2 0 1 0 .300 DeJong ss 4 2 1 0 0 0 .145

Arizona 100 111 100_5 6 2 St. Louis 002 001 40x_7 9 1

a-struck out for Dickerson in the 6th. b-struck out for Perdomo in the 9th.

E_Davies (1), Marte (4), DeJong (2). LOB_Arizona 5, St. Louis 5. 2B_Varsho (2), Dickerson (1), O’Neill (3), DeJong (3). 3B_Marte (1). HR_Luplow (1), off Hicks; Walker (5), off Hicks; Ahmed (3), off Pallante; Luplow (2), off Cabrera; Bader (1), off Middleton; Arenado (6), off Middleton. RBIs_Luplow 2 (3), Walker (8), Ahmed (4), P.Smith (8), O’Neill (13), Pujols (5), Donovan (1), Bader 2 (4), Arenado (18). CS_Varsho (1), O’Neill (1).

Runners left in scoring position_Arizona 1 (Walker); St. Louis 1 (Carlson). RISP_Arizona 0 for 4; St. Louis 2 for 7.

Runners moved up_P.Smith, Donovan.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Davies 5 3 2 0 1 2 90 4.24 Widener, H, 1 1-3 2 1 1 0 0 15 6.00 Nelson, H, 3 1 2 2 2 0 1 23 2.08 Middleton, L, 0-1, BS, 0-1 2-3 2 2 2 0 2 14 27.00 C.Smith 1 0 0 0 1 1 13 16.20

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Hicks 3 1-3 2 2 2 2 4 63 3.65 Pallante 1 2-3 2 1 1 0 1 30 1.54 Wittgren 1 1 1 1 0 1 18 2.45 Cabrera 2-3 1 1 1 1 1 18 2.79 Whitley, W, 2-0 1-3 0 0 0 0 1 6 1.35 Helsley, S, 1-1 2 0 0 0 0 4 18 0.00

Inherited runners-scored_Nelson 1-0, Middleton 1-1, Pallante 1-0, Whitley 1-0. HBP_Hicks (Varsho).

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Carlos Torres; Second, Ron Kulpa; Third, Jeremy Riggs.

T_3:14. A_45,123 (45,494).

