Texas 6, Kansas City 4

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 4 7 4 1 8 Witt Jr. ss 4 0 0 0 0 3 .220 Benintendi lf 4 0 1 0 0 1 .327 Perez dh 4 0 0 0 0 1 .196 Dozier 1b 3 2 2 0 1 0 .258 Rivera 3b 4 1 1 0 0 0 .200 Melendez c 4 0 1 1 0 1 .313 Taylor cf 4 1 1 1 0 0 .213 Merrifield rf 4 0 1 1 0 1 .139 Lopez 2b 4 0 0 1 0 1 .210

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 6 10 5 3 8 Miller 3b 3 0 2 1 0 0 .209 a-Culberson ph-3b 1 0 0 0 1 1 .226 Semien 2b 4 0 0 0 0 0 .171 Seager ss 3 2 2 2 1 0 .243 Heim c 4 1 2 0 0 1 .356 García cf 4 1 1 0 0 2 .208 Calhoun rf 4 0 1 2 0 2 .171 Lowe 1b 4 0 0 0 0 0 .260 Solak dh 4 2 2 0 0 1 .224 White lf 3 0 0 0 1 1 .269

Kansas City 000 010 300_4 7 1 Texas 301 101 00x_6 10 2

a-walked for Miller in the 6th.

E_Taylor (1), Culberson 2 (3). LOB_Kansas City 5, Texas 7. 2B_Dozier (5), Solak (1). HR_Seager 2 (6), off Keller. RBIs_Melendez (1), Taylor (9), Merrifield (7), Lopez (3), Seager 2 (14), Calhoun 2 (4), Miller (15). SB_Solak 2 (3), White (4).

Runners left in scoring position_Kansas City 1 (Melendez); Texas 2 (Lowe, Semien). RISP_Kansas City 3 for 7; Texas 2 for 6.

Runners moved up_Rivera. GIDP_Rivera.

DP_Texas 1 (Seager, Semien, Lowe).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Keller, L, 1-3 5 2-3 9 6 5 1 3 94 2.70 Garrett 1-3 0 0 0 1 0 8 3.24 Coleman 1 1 0 0 1 2 24 5.56 Staumont 1 0 0 0 0 3 17 4.09

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Pérez, W, 1-2 6 1-3 5 4 1 0 6 106 2.10 King, H, 2 1 2-3 2 0 0 1 2 30 2.70 J.Barlow, S, 5-5 1 0 0 0 0 0 11 1.74

Inherited runners-scored_Garrett 2-1, King 2-2. WP_Garrett.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, John Libka; Second, Jim Reynolds; Third, Charlie Ramos.

T_3:01. A_15,407 (40,300).

