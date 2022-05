Texas 6, L.A. Angels 5

Los Angeles Texas ab r h bi ab r h bi Totals 36 5 7 5 Totals 38 6 12 6 Ohtani p-dh 5 0 0 0 Miller dh 5 1 2 1 Ward rf 3 0 1 0 Semien 2b 5 0 3 0 Trout cf 5 1 1 2 Seager ss 3 1 1 0 Rendon 3b 5 1 2 0 García cf 5 0 0 0 Walsh 1b 4 2 2 3 Calhoun rf 3 2 2 1 Rengifo 2b 4 0 1 0 Heim c 5 0 3 2 Wallach c 3 0 0 0 Culberson pr 0 1 0 0 Wade lf 2 0 0 0 Lowe 1b 5 1 1 2 Duffy ph 1 0 0 0 Ibáñez 3b 3 0 0 0 Marsh lf 0 0 0 0 White lf 4 0 0 0 Velazquez ss 4 1 0 0

Los Angeles 010 100 002 1 — 5 Texas 000 101 110 2 — 6

DP_Los Angeles 1, Texas 1. LOB_Los Angeles 7, Texas 11. 2B_Rendon (8), Calhoun (3), Heim (5). HR_Walsh 2 (8), Trout (11), Miller (6), Calhoun (5), Lowe (2). S_Wallach (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Ohtani 6 6 2 2 2 7 Mayers 1 2 1 1 0 2 Herget 1 1 1 1 1 1 Suarez 2-3 2 0 0 1 1 Iglesias L,1-2 1-3 1 2 1 0 1

Texas Dunning 6 3 2 2 3 6 Burke 1 1 0 0 0 0 King H,5 1 0 0 0 0 1 Bush BS,1-3 1 2 2 2 1 2 Santana W,2-1 1 1 1 0 0 1

HBP_Ohtani (Calhoun). WP_Ohtani(2), Mayers.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Charlie Ramos; Second, Stu Scheuwater; Third, Jeff Nelson.

T_3:23. A_20,366 (40,300).

