NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. M.Machado SD 44 166 60 34 .361 Goldschmidt StL 42 164 57 27 .348 Hosmer SD 41 154 50 16 .325 McNeil NYM 44 156 50 23 .321 Harper Phi 40 158 50 32 .316 Cron Col 44 172 53 28 .308 Iglesias Col 36 127 39 13 .307 Freeman LAD 43 165 49 29 .297 Bell Was 45 162 48 24 .296 Nimmo NYM 41 153 45 28 .294

Home Runs

Betts, Los Angeles, 12; Cron, Colorado, 12; Pederson, San Francisco, 11; C.Walker, Arizona, 11; Alonso, New York, 11; Wisdom, Chicago, 10; Schwarber, Philadelphia, 10; Harper, Philadelphia, 10; 6 tied at 9.

Runs Batted In

Alonso, New York, 41; Goldschmidt, St. Louis, 34; T.Turner, Los Angeles, 34; Cron, Colorado, 34; Tellez, Milwaukee, 33; Lindor, New York, 33; Arenado, St. Louis, 32; Harper, Philadelphia, 31; Betts, Los Angeles, 30; J.Turner, Los Angeles, 29.

Pitching

Buehler, Los Angeles, 6-1; Musgrove, San Diego, 5-0; T.Anderson, Los Angeles, 5-0; Webb, San Francisco, 5-1; Scherzer, New York, 5-1; Lauer, Milwaukee, 5-1; Woodruff, Milwaukee, 5-2; Wainwright, St. Louis, 5-4; 3 tied at 4-0.

