AMERICAN LEAGUE

G AB H R Pct. J.Martinez Bos 36 142 54 27 .380 Anderson ChW 38 157 57 24 .363 Arraez Min 37 121 42 19 .347 Devers Bos 44 185 62 33 .335 France Sea 45 178 59 19 .331 Benintendi KC 43 155 51 13 .329 Trout LAA 40 141 45 35 .319 Bogaerts Bos 43 163 52 28 .319 Judge NYY 43 163 51 37 .313 Cabrera Det 39 140 42 12 .300

Home Runs

Judge, New York, 17; Alvarez, Houston, 12; Trout, Los Angeles, 12; Buxton, Minnesota, 11; Stanton, New York, 11; J.Ramírez, Cleveland, 11; Rizzo, New York, 11; Devers, Boston, 10; 6 tied at 9.

Runs Batted In

J.Ramírez, Cleveland, 43; Story, Boston, 37; Judge, New York, 36; Stanton, New York, 35; France, Seattle, 31; Tucker, Houston, 29; Ohtani, Los Angeles, 28; Walsh, Los Angeles, 27; Rizzo, New York, 27; A.García, Texas, 27.

Pitching

Verlander, Houston, 6-1; Blackburn, Oakland, 5-0; Manoah, Toronto, 5-1; Rasmussen, Tampa Bay, 5-1; Ryan, Minnesota, 5-2; Lorenzen, Los Angeles, 5-2; Holmes, New York, 4-0; 5 tied at 4-1.

