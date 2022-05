Washington 1, L.A. Dodgers 0

Los Angeles

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 6 0 4 9 T.Turner ss 3 0 1 0 1 1 .289 Freeman 1b 3 0 0 0 1 1 .297 J.Turner 3b 4 0 1 0 0 0 .203 Ríos dh 4 0 1 0 0 2 .254 Taylor cf-rf 3 0 1 0 1 1 .248 Muncy 2b 3 0 0 0 1 2 .150 Lux lf 4 0 1 0 0 0 .256 Alberto rf 2 0 1 0 0 0 .244 a-Bellinger ph-cf 2 0 0 0 0 0 .213 Barnes c 2 0 0 0 0 1 .235 c-Betts ph 1 0 0 0 0 1 .290 Smith c 1 0 0 0 0 0 .252

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 1 6 1 3 5 Hernández 2b 4 0 1 1 0 0 .274 Thomas lf 4 0 0 0 0 1 .205 Soto rf 3 0 0 0 1 1 .236 Cruz dh 3 0 2 0 0 0 .227 Bell 1b 3 0 1 0 0 0 .296 Franco 3b 3 0 1 0 0 0 .257 Adams c 3 0 0 0 0 2 .200 Robles cf 1 1 0 0 2 1 .227 Escobar ss 2 0 1 0 0 0 .212 b-Hernandez ph 1 0 0 0 0 0 .308 Strange-Gordon ss 0 0 0 0 0 0 .262

Los Angeles 000 000 000_0 6 0 Washington 000 001 00x_1 6 0

a-lined out for Alberto in the 7th. b-grounded out for Escobar in the 7th. c-struck out for Barnes in the 8th.

LOB_Los Angeles 9, Washington 5. 2B_Taylor (9), Alberto (3), Cruz (3), Franco (11). RBIs_Hernández (10). SB_T.Turner 2 (10). CS_Soto (1).

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Alberto, Smith, J.Turner, Ríos); Washington 3 (Adams, Hernandez 2). RISP_Los Angeles 0 for 9; Washington 2 for 10.

Runners moved up_Lux, Bell. LIDP_Escobar. GIDP_T.Turner.

DP_Los Angeles 1 (J.Turner, Freeman, J.Turner); Washington 1 (Hernández, Escobar, Bell).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Urías, L, 3-4 6 4 1 1 3 3 87 2.49 Almonte 2 2 0 0 0 2 26 1.12

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Fedde, W, 3-3 6 4 0 0 1 6 90 3.55 Edwards Jr., H, 1 1 0 0 0 1 1 21 2.79 Finnegan, H, 6 1 1 0 0 1 2 19 3.12 Rainey, S, 4-6 1 1 0 0 1 0 19 2.84

IBB_off Finnegan (Freeman).

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Marvin Hudson; Second, Erich Bacchus; Third, Adrian Johnson.

T_2:53. A_23,341 (41,339).

