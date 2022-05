WTA Money Leaders

Through May 15

1 Iga Swiatek $3,658,233 2 Ashleigh Barty $2,289,320 3 Ons Jabeur $1,625,417 4 Jessica Pegula $1,520,983 5 Danielle Collins $1,460,061 6 Maria Sakkari $1,196,438 7 Paula Badosa $1,061,157 8 Madison Keys $985,800 9 Naomi Osaka $908,544 10 Simona Halep $892,646 11 Veronika Kudermetova $835,892 12 Barbora Krejcikova $772,539 13 Belinda Bencic $701,750 14 Ekaterina Alexandrova $675,122 15 Alize Cornet $666,659 16 Elise Mertens $643,254 17 Jelena Ostapenko $639,719 18 Jill Teichmann $637,639 19 Coco Gauff $629,429 20 Amanda Anisimova $602,671 21 Elena Ryabakina $600,325 22 Anett Kontaveit $597,599 23 Kaia Kanepi $583,074 24 Katerina Siniakova $537,465 25 Sara Sorribes Tormo $532,465 26 Victoria Azarenka $513,934 27 Aryna Sabalenka $507,267 28 Shuai Zhang $482,709 29 Anhelina Kalinina $468,501 30 Daria Kastkina $466,291 31 Beatriz Haddid Maia $464,707 32 Sorana Cirstea $454,060 33 Vera Zvonareva $450,373 34 Marie Bouzkova $432,583 35 Petra Kvitova $408,070 36 Leylah Fernandez $406,960 37 Petra Martic $389,335 38 Daria Saville $375,308 39 Alison Riske $362,500 40 Tamara Zidansek $356,930 41 Liudmila Samsonova $343,874 42 Irina-Camelia Begu $340,018 43 Emma Raducanu $339,758 44 Marketa Vondrousova $337,716 45 Marta Kostyuk $336,432 46 Zhaoxuan Yang $327,485 47 Magda Linette $318,983 48 Viktorija Golubic $317,586 49 Giuliana Olmos $316,462 50 Clara Tauson $312,901

