WTA Money Leaders

Through May 23

1 Iga Swiatek $4,070,233 2 Ashleigh Barty $2,289,320 3 Ons Jabeur $1,868,217 4 Jessica Pegula $1,553,273 5 Danielle Collins $1,492,351 6 Maria Sakkari $1,253,878 7 Paula Badosa $1,089,887 8 Madison Keys $997,525 9 Simona Halep $908,544 10 Naomi Osaka $908,544 11 Veronika Kudermetova $907,767 12 Barbora Krejcikova $772,539 13 Belinda Bencic $718,090 14 Jil Teichman $698,639 15 Ekaterina Alexandrova $696,772 16 Alize Cornet $678,384 17 Coco Gauff $661,719 18 Amanda Anisimova $660,111 19 Jelena Ostapenko $656,754 20 Elise Mertens $651,429 21 Elena Rybakina $634,365 22 Aryna Sabalenka $632,267 23 Anett Kontaveit $613,939 24 Daria Kasatkina $591,291 25 Kaia Kanepi $589,074 26 Sara Sorribes Tormo $547,578 27 Victoria Azarenka $542,664 28 Katerina Siniakova $537,465 29 Shuai Zhang $511,340 30 Anhelina Kalinina $484,841 31 Beatriz Haddid Maia $475,707 32 Sorana Cirstea $468,620 33 Vera Zvonareva $450,373 34 Marie Bouzkova $432,583 35 Leylah Fernandez $423,300 36 Petra Martic $418,065 37 Petra Kvitova $408,070 38 Daria Saville $385,393 39 Tamara Zidansek $368,655 40 Alison Riske $362,500 41 Liudmila Samsonova $360,909 42 Marta Kostyuk $357,477 43 Emma Raducanu $351,483 44 Giuliana Olmos $351,483 45 Gabriela Dabrowski $343,687 46 Irina-Camelia Begu $340,018 47 Vikotija Golubic $339,071 48 Zhaoxuan Yang $337,760 49 Marketa Vondrousova $337,716 50 Nuria Parrizaz Diaz $329,786

