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Arkansas 11, Auburn 1

The Associated Press
June 21, 2022 10:40 pm
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Arkansas

Auburn

ab
r
h
bi

ab
r
h
bi

Totals
43
11
16
11

Totals
30
1
4
1

Webb cf
5
2
2
0

Rmbusch 3b
4
0
0
0

Stovall 1b
6
2
5
3

Moore...

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Arkansas Auburn
ab r h bi ab r h bi
Totals 43 11 16 11 Totals 30 1 4 1
Webb cf 5 2 2 0 Rmbusch 3b 4 0 0 0
Stovall 1b 6 2 5 3 Moore ss 3 0 0 0
Wallace 3b 6 1 1 0 DChiara 1b 4 0 2 0
Turner c 4 2 3 3 Peirce rf 4 1 1 1
Lnzilli rf 5 2 3 3 Carlson dh 3 0 0 0
Moore 2b 5 1 2 2 Foster 2b 3 0 0 0
Battles ss 2 1 0 0 Howell cf 3 0 1 0
Slavens dh 5 0 0 0 LaRue c 2 0 0 0
Gregory lf 5 0 0 0 Hill ph-c 1 0 0 0
Bello lf 3 0 0 0

E_Wallace, Rambusch. 2B_Webb (7), Stovall (8), Wallace (19), Turner (17), Moore (19). HR_Lanzilli (10), Peirce (10). RBI_Stovall 3 (31), Turner 3 (52), Lanzilli 3 (39), Moore 2 (44), Peirce (31).

Arkansas 103 401 002 11161 11
Auburn 000 000 100 141 1
IP H R ER BB SO
Arkansas
McEntre 7 3 1 1 1 9
Vrmllon 1 0 0 0 0 0
Ldbtter 1 1 0 0 0 0
Auburn
Barnett L 2 2/3 5 4 4 1 4
Armstrn 1 4 4 4 1 1
Skipper 2 3 1 1 0 2
Isbell 1 2/3 1 0 0 1 3
Allsup 0 2/3 2 2 2 1 1
Swlling 0 2/3 0 0 0 1 2
Fuller 0 1/3 1 0 0 0 0

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