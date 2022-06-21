Arkansas 11, Auburn 1

Arkansas
Auburn
ab
r
h
bi
ab
r
h
bi
Totals
43
11
16
11
Totals
30
1
4
1
Webb cf
5
2
2
0
Rmbusch 3b
4
0
0
0
Stovall 1b
6
2
5
3
Moore...
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|Arkansas
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|Auburn
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|ab
|r
|h
|bi
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|Totals
|43
|11
|16
|11
|
|Totals
|30
|1
|4
|1
|
|Webb cf
|5
|2
|2
|0
|
|Rmbusch 3b
|4
|0
|0
|0
|
|Stovall 1b
|6
|2
|5
|3
|
|Moore ss
|3
|0
|0
|0
|
|Wallace 3b
|6
|1
|1
|0
|
|DChiara 1b
|4
|0
|2
|0
|
|Turner c
|4
|2
|3
|3
|
|Peirce rf
|4
|1
|1
|1
|
|Lnzilli rf
|5
|2
|3
|3
|
|Carlson dh
|3
|0
|0
|0
|
|Moore 2b
|5
|1
|2
|2
|
|Foster 2b
|3
|0
|0
|0
|
|Battles ss
|2
|1
|0
|0
|
|Howell cf
|3
|0
|1
|0
|
|Slavens dh
|5
|0
|0
|0
|
|LaRue c
|2
|0
|0
|0
|
|Gregory lf
|5
|0
|0
|0
|
|Hill ph-c
|1
|0
|0
|0
|
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|
|Bello lf
|3
|0
|0
|0
|
E_Wallace, Rambusch. 2B_Webb (7), Stovall (8), Wallace (19), Turner (17), Moore (19). HR_Lanzilli (10), Peirce (10). RBI_Stovall 3 (31), Turner 3 (52), Lanzilli 3 (39), Moore 2 (44), Peirce (31).
|Arkansas
|103
|401
|002
|11161
|—
|11
|Auburn
|000
|000
|100
|141
|—
|1
|Arkansas
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|McEntre
|7
|
|3
|1
|1
|1
|9
|Vrmllon
|1
|
|0
|0
|0
|0
|0
|Ldbtter
|1
|
|1
|0
|0
|0
|0
|Auburn
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|Barnett L
|2
|2/3
|5
|4
|4
|1
|4
|Armstrn
|1
|
|4
|4
|4
|1
|1
|Skipper
|2
|
|3
|1
|1
|0
|2
|Isbell
|1
|2/3
|1
|0
|0
|1
|3
|Allsup
|0
|2/3
|2
|2
|2
|1
|1
|Swlling
|0
|2/3
|0
|0
|0
|1
|2
|Fuller
|0
|1/3
|1
|0
|0
|0
|0
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