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Arkansas 3, Ole Miss 2

The Associated Press
June 22, 2022 10:15 pm
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Arkansas

Ole Miss

ab
r
h
bi

ab
r
h
bi

Totals
34
3
8
3

Totals
32
2
5
2

Webb cf
4
0
1
0

Bench cf
4
0
1
1

Stovall 1b
5
0
0
0

...

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Arkansas Ole Miss
ab r h bi ab r h bi
Totals 34 3 8 3 Totals 32 2 5 2
Webb cf 4 0 1 0 Bench cf 4 0 1 1
Stovall 1b 5 0 0 0 Gnzalez ss 4 0 0 0
Wallace 3b 5 1 2 0 Elko 1b 3 0 0 0
Turner c 4 0 1 1 Graham lf 4 0 0 0
Lnzilli rf 4 1 2 1 Aldrman dh 4 2 3 1
Moore 2b 2 0 0 0 Chtgner 2b 3 0 1 0
Battles ss 3 0 0 0 Dnhurst c 3 0 0 0
Slavens dh 3 1 2 1 Wood 3b 2 0 0 0
Gregory lf 3 0 0 0 Lthrwod ph-3b 1 0 0 0
Diggs ph-lf 1 0 0 0 Harris rf 2 0 0 0
Vn Clve ph-rf 1 0 0 0
McCants rf-ph 1 0 0 0

2B_Webb (8), Wallace (20). HR_Lanzilli (11), Slavens (16), Alderman (11). RBI_Turner (53), Lanzilli (40), Slavens (58), Bench (40), Alderman (45).

Arkansas 010 010 010 380 3
Ole Miss 010 000 001 250 2
IP H R ER BB SO
Arkansas
Smith W 5 2 1 1 4 8
Taylor 3 2 1 1 0 4
Tygart 0 0 0 0 0 0
Morris S 1 1 0 0 0 1
Ole Miss
Gaddis L 5 4 2 2 2 4
Wshburn 2 2 1 1 1 3
Dgherty 2 2 0 0 1 3

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