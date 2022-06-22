Arkansas 3, Ole Miss 2

Arkansas
Ole Miss
ab
r
h
bi
ab
r
h
bi
Totals
34
3
8
3
Totals
32
2
5
2
Webb cf
4
0
1
0
Bench cf
4
0
1
1
Stovall 1b
5
0
0
0
...
READ MORE
|Arkansas
|
|
|
|
|
|Ole Miss
|
|
|
|
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|Totals
|34
|3
|8
|3
|
|Totals
|32
|2
|5
|2
|
|Webb cf
|4
|0
|1
|0
|
|Bench cf
|4
|0
|1
|1
|
|Stovall 1b
|5
|0
|0
|0
|
|Gnzalez ss
|4
|0
|0
|0
|
|Wallace 3b
|5
|1
|2
|0
|
|Elko 1b
|3
|0
|0
|0
|
|Turner c
|4
|0
|1
|1
|
|Graham lf
|4
|0
|0
|0
|
|Lnzilli rf
|4
|1
|2
|1
|
|Aldrman dh
|4
|2
|3
|1
|
|Moore 2b
|2
|0
|0
|0
|
|Chtgner 2b
|3
|0
|1
|0
|
|Battles ss
|3
|0
|0
|0
|
|Dnhurst c
|3
|0
|0
|0
|
|Slavens dh
|3
|1
|2
|1
|
|Wood 3b
|2
|0
|0
|0
|
|Gregory lf
|3
|0
|0
|0
|
|Lthrwod ph-3b
|1
|0
|0
|0
|
|Diggs ph-lf
|1
|0
|0
|0
|
|Harris rf
|2
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Vn Clve ph-rf
|1
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|
|
|McCants rf-ph
|1
|0
|0
|0
|
2B_Webb (8), Wallace (20). HR_Lanzilli (11), Slavens (16), Alderman (11). RBI_Turner (53), Lanzilli (40), Slavens (58), Bench (40), Alderman (45).
|Arkansas
|010
|010
|010
|380
|—
|3
|Ole Miss
|010
|000
|001
|250
|—
|2
|Arkansas
|
|
|
|
|
|
|
|Smith W
|5
|
|2
|1
|1
|4
|8
|Taylor
|3
|
|2
|1
|1
|0
|4
|Tygart
|0
|
|0
|0
|0
|0
|0
|Morris S
|1
|
|1
|0
|0
|0
|1
|Ole Miss
|
|
|
|
|
|
|
|Gaddis L
|5
|
|4
|2
|2
|2
|4
|Wshburn
|2
|
|2
|1
|1
|1
|3
|Dgherty
|2
|
|2
|0
|0
|1
|3
Copyright
© 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.