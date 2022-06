Atlanta 13, Colorado 6

Atlanta Colorado ab

Atlanta Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 45 13 18 13 Totals 37 6 13 5 Acuña Jr. dh 5 1 2 1 Joe lf 3 3 2 0 Swanson ss 5 1 2 2 Blackmon dh 5 1 4 2 Ozuna lf 5 1 1 0 Cron 1b 5 1 1 2 Duvall lf 0 0 0 0 Rodgers 2b 5 0 1 0 Riley 3b 5 2 3 1 McMahon 3b 4 0 1 0 Albies 2b 5 2 2 0 Grichuk rf 4 0 1 0 Olson 1b 5 0 1 1 Iglesias ss 4 0 2 0 d’Arnaud c 5 3 3 6 Hampson cf 4 1 1 1 Heredia rf 5 1 1 1 Serven c 3 0 0 0 Harris II cf 5 2 3 1

Atlanta 032 043 100 — 13 Colorado 100 031 100 — 6

E_Rodgers (7). DP_Atlanta 3, Colorado 0. LOB_Atlanta 7, Colorado 7. 2B_Albies (13), Acuña Jr. (7), Swanson (10), Riley 2 (13), Harris II (2), Joe 2 (9), Iglesias (12). 3B_Heredia (1). HR_d’Arnaud 2 (6), Cron (14), Hampson (2). SB_Swanson (9).

IP H R ER BB SO

Atlanta Anderson W,4-3 6 10 5 5 1 9 Cruz 1 2 1 1 1 0 O’Day 1 1 0 0 1 2 Lee 1 0 0 0 0 1

Colorado Gomber L,2-6 5 10 9 9 2 5 Blach 3 7 4 4 0 1 Stephenson 1 1 0 0 0 1

WP_Gomber.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Tripp Gibson; Second, Nate Tomlinson; Third, Mike Muchlinski.

T_2:58. A_26,594 (50,445).

