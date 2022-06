Atlanta 3, Pittsburgh 1

Pittsburgh Atlanta ab

Pittsburgh Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 33 1 8 1 Totals 29 3 6 3 Hayes 3b 4 0 2 0 Acuña Jr. rf 2 1 0 0 Reynolds cf 4 0 3 0 Swanson ss 4 1 1 1 Vogelbach dh 4 0 0 0 Riley 3b 4 0 1 0 Chavis 1b 4 0 1 0 Olson 1b 4 0 0 0 Castillo ss 3 0 0 0 d’Arnaud c 3 1 1 1 Marcano ph 1 0 0 0 Albies 2b 3 0 1 0 Suwinski rf 4 1 1 1 Ozuna dh 3 0 0 0 Chang 2b 3 0 0 0 Duvall lf 3 0 1 1 Heineman c 3 0 0 0 Harris II cf 3 0 1 0 Swaggerty lf 3 0 1 0

Pittsburgh 000 100 000 — 1 Atlanta 012 000 00x — 3

DP_Pittsburgh 1, Atlanta 1. LOB_Pittsburgh 5, Atlanta 5. 2B_d’Arnaud (10). HR_Suwinski (8). SB_Acuña Jr. (11).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Brubaker L,0-6 7 6 3 3 2 7 De Jong 1 0 0 0 0 2

Atlanta Fried W,6-2 6 8 1 1 0 8 Smith H,6 1 0 0 0 0 2 Minter H,13 1 0 0 0 0 1 Jansen S,16-19 1 0 0 0 0 2

HBP_Brubaker (Acuña Jr.).

Umpires_Home, David Rackley; First, Larry Vanover; Second, Junior Valentine; Third, Sean Barber.

T_2:26. A_39,336 (41,084).

