Atlanta 5, L.A. Dodgers 3

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 3 9 3 2 16 T.Turner ss 4 0 2 0 1 1 .320 Freeman 1b 4 0 1 0 0 3 .303 Smith dh 4 1 1 1 0 0 .260 Taylor lf 3 1 0 0 1 2 .245 J.Turner 3b 4 1 2 0 0 0 .222 Thompson rf 4 0 0 0 0 3 .192 Alberto 2b 4 0 0 0 0 3 .229 Bellinger cf 4 0 2 1 0 2 .214 Barnes c 3 0 1 1 0 1 .194 a-Muncy ph 1 0 0 0 0 1 .167

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 9 5 3 8 Acuña Jr. rf 4 1 1 0 0 2 .281 Heredia rf 0 0 0 0 0 0 .130 Swanson ss 4 1 2 2 0 0 .307 Olson 1b 3 0 0 0 1 1 .249 Riley 3b 4 0 2 1 0 1 .255 d’Arnaud c 3 1 1 0 1 0 .266 Ozuna dh 3 1 1 2 1 0 .227 Arcia 2b 4 0 0 0 0 1 .302 Duvall lf 4 0 0 0 0 3 .198 Harris II cf 4 1 2 0 0 0 .327

Los Angeles 000 000 210_3 9 1 Atlanta 002 010 02x_5 9 0

a-struck out for Barnes in the 9th.

E_T.Turner (6). LOB_Los Angeles 7, Atlanta 7. 2B_T.Turner (17), Harris II (7), Riley (15), d’Arnaud (13). HR_Smith (11), off Minter; Swanson (13), off White; Ozuna (14), off Graterol. RBIs_Bellinger (28), Barnes (11), Smith (35), Swanson 2 (43), Riley (42), Ozuna 2 (31). SB_Taylor (5), Acuña Jr. (13), J.Turner (1). CS_Swanson (3).

Runners left in scoring position_Los Angeles 6 (Alberto, Smith, J.Turner, Taylor, Freeman 2); Atlanta 2 (d’Arnaud, Acuña Jr.). RISP_Los Angeles 2 for 11; Atlanta 4 for 8.

Runners moved up_Smith. GIDP_T.Turner.

DP_Atlanta 1 (Swanson, Arcia, Olson).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA White 4 5 3 3 2 3 75 4.25 Vesia 1 1 0 0 0 1 18 3.18 Price 1 1 0 0 1 2 20 3.57 Phillips 1 0 0 0 0 1 8 1.88 Graterol, L, 2-3 1 2 2 2 0 1 10 4.13

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried 6 2-3 6 2 2 1 9 106 2.77 Smith, H, 9 1-3 1 0 0 1 1 15 3.54 Minter, W, 4-1 1 2 1 1 0 3 19 1.74 Jansen, S, 20-23 1 0 0 0 0 3 14 3.13

Inherited runners-scored_Vesia 2-1, Smith 2-1.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Malachi Moore; Second, Alex MacKay; Third, Mark Ripperger.

T_3:12. A_42,161 (41,084).

