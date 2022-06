ATP Money Leaders

Through June 13 1

Rafael Nadal

$5,719,877 2

Carlos Alcaraz

$4,129,611 3

Stefanos Tsitsipas

$3,377,023 4

Casper Ruud

$2,811,959 5

Alexander Zverev

$2,678,178 6

Danill Medvedev

$2,281,145 7

Taylor Fritz

$2,174,119 8

Andrey Rublev

$2,059,484 9

Felix Auger-Aliassime

$2,025,898 10

Hubert Hurkacz

$1,972,439 11 READ MORE

Through June 13

1 Rafael Nadal $5,719,877 2 Carlos Alcaraz $4,129,611 3 Stefanos Tsitsipas $3,377,023 4 Casper Ruud $2,811,959 5 Alexander Zverev $2,678,178 6 Danill Medvedev $2,281,145 7 Taylor Fritz $2,174,119 8 Andrey Rublev $2,059,484 9 Felix Auger-Aliassime $2,025,898 10 Hubert Hurkacz $1,972,439 11 Novak Djokovic $1,784,727 12 Jannik Sinner $1,650,883 13 Denis Shapovalov $1,606,152 14 Diego Schwartzmen $1,430,305 15 Cameron Norrie $1,348,630 16 Pablo Carreno Busta $1,282,785 17 Marin Cilic $1,258,469 18 Matteo Berrettini $1,175,342 19 John Isner $1,143,170 20 Alex de Minaur $1,130,765 21 Alejando Davidovich Fokina $1,049,335 22 Roberto Bautista Agut $1,003,143 23 Grigor Dimitrov $981,310 24 Miomir Kecmanovic $964,246 25 Karen Khacanov $854,616 26 Daniel Evans $839,357 27 Cristian Garin $820,851 28 Nick Kyrgios $781,088 29 Fabio Fognini $758,340 30 Pedro Martinez $758,317 31 Holger Rune $739,359 32 Nikoloz Basilashivili $736,414 33 Reilly Opelka $734,311 34 Thanasi Kokkinakis $704,661 35 Lorenzo Sunego $699,221 36 Botic van de Zandschulp $673,589 37 Alexander Bublik $656,551 38 David Goffin $656,481 39 Aslan Karatsev $650,618 40 Gael Monfils $649,400 41 Sebastian Korda $631,090 42 Federico Delbonis $621,868 43 Albert Ramos-Vinolas $620,347 44 Dusan Lajovic $615,585 45 Francisco Cerundolo $615,215 46 Filip Krajinovic $600,627 47 Mackenzie McDonald $582,980 48 Tommy Paul $574,269 49 Frances Tiafoe $561,326 50 Wesley Koolhof $554,201 50 Neal Skupski $554,201

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.