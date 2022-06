ATP Money Leaders

Through June 19 1

Rafael Nadal

$5,719,877 2

Carlos Alcaraz

$4,129,611 3

Stefanos Tsitsipas

$3,435,699 4

Casper Ruud

$2,829,465 5

Alexander Zverev

$2,678,178 6

Danill Medvedev

$2,511,774 7

Hubert Hurkacz

$2,396,943 8

Taylor Fritz

$2,210,219 9

Felix Auger-Aliassime

$2,092,204 10

Andrey Rublev

$2,076,990 11 READ MORE

Through June 19

1 Rafael Nadal $5,719,877 2 Carlos Alcaraz $4,129,611 3 Stefanos Tsitsipas $3,435,699 4 Casper Ruud $2,829,465 5 Alexander Zverev $2,678,178 6 Danill Medvedev $2,511,774 7 Hubert Hurkacz $2,396,943 8 Taylor Fritz $2,210,219 9 Felix Auger-Aliassime $2,092,204 10 Andrey Rublev $2,076,990 11 Novak Djokovic $1,784,727 12 Jannik Sinner $1,650,883 13 Denis Shapovalov $1,642,252 14 Matteo Berrettini $1,595,030 15 Diego Schwartzman $1,452,252 16 Marin Cilic $1,378,818 17 Cameron Norrie $1,375,435 18 Pablo Carreno Busta $1,344,277 19 Alex de Minaur $1,172,884 20 John Isner $1,143,170 21 Alejandro Davidovich Fokina $1,110,826 22 Roberto Bautista Agut $1,064,634 23 Grigor Dimitrov $1,018,945 24 Miomir Kecmanovic $920,923 25 Karen Khachanov $920,923 26 Nick Kyrgios $901,437 27 Daniel Evans $861,678 28 Cristian Garin $838,356 29 Filip Krajinovic $826,441 30 Botic van de Zandschulp $793,938 31 Pedro Martinez $780,638 32 Nikoloz Basilashvili $769,234 33 Fabio Fognini $758,340 34 Holger Rune $756,865 35 Reilly Opelka $751,817 36 Lorenzo Sonego $716,726 37 Thanasi Kokkinakis $704,661 38 Alexander Bublik $689,371 39 David Goffin $673,986 40 Aslan Karatsev $672,640 41 Sebastian Korda $668,724 42 Tommy Paul $654,354 43 Gael Monfils $649,400 44 Francisco Cerundolo $648,035 45 Albert Ramos-Vinolas $637,853 46 Dusan Lajovic $622,282 47 Federico Delbonis $621,868 48 Mackenzie McDonald $615,799 49 Frances Tiafoe $583,647 50 Lorenzo Musetti $567,435

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.