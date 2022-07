Austin FC 1, Charlotte FC 0

Austin FC

0

1

—

1 Charlotte FC

0

0

—

Austin FC 0 1 — 1 Charlotte FC 0 0 — 0

First Half_None.

Second Half_1, Austin FC, Pereira, 2 (Lima), 62nd minute.

Goalies_Austin FC, Bradley Stuver, Andrew Tarbell; Charlotte FC, Kristijan Kahlina, George Marks.

Yellow Cards_None.

Referee_Tim Ford. Assistant Referees_Brian Dunn, Jason White, Edvin Jurisevic. 4th Official_Thomas Snyder.

A_31,661.

___

Lineups

Austin FC_Bradley Stuver; Ruben Gabrielsen, Nicholas Lima, Jhohan Romana (Kipp Keller, 50th); Diego Fagundez, Felipe Martins (Daniel Pereira, 60th), Alexander Ring, Owen Wolff (Ethan Finlay, 78th); Sebastian Driussi (Rodney Redes, 78th), Jon Gallagher, Danny Hoesen (Moussa Djitte, 60th).

Charlotte FC_Kristijan Kahlina; Harrison Afful (Daniel Rios, 90th+3), Guzman Corujo, Christian Fuchs, Anton Walkes; Benjamin Bender (Sergio Ruiz, 80th), Brandt Bronico, Kamil Jozwiak (Kerwin Vargas, 80th); Cristian Ortiz (Jordy Alcivar, 69th), Andre Shinyashiki, Karol Swiderski.

