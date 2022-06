Baltimore 4, Chicago White Sox 0

Baltimore

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 4 10 4 2 11 Mullins cf 5 0 2 1 0 0 .248 Mancini dh 5 0 1 0 0 3 .285 Santander lf 4 0 0 0 0 0 .242 Hays rf 4 1 1 0 0 1 .287 Mountcastle 1b 4 1 3 0 0 1 .281 Rutschman c 4 1 2 3 0 0 .222 Nevin 3b 2 1 0 0 2 2 .194 Mateo ss 4 0 1 0 0 1 .198 Martin 2b 4 0 0 0 0 3 .190

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 0 9 0 3 10 Anderson ss 5 0 1 0 0 2 .354 Vaughn 1b 5 0 1 0 0 1 .330 Pollock lf 4 0 0 0 0 1 .254 Abreu dh 4 0 2 0 0 1 .266 Burger 3b 4 0 1 0 0 0 .261 Sheets rf 3 0 1 0 1 0 .207 Zavala c 4 0 2 0 0 2 .320 García cf 3 0 1 0 1 1 .192 Harrison 2b 1 0 0 0 0 1 .215 Sosa 2b 1 0 0 0 1 1 .000

Baltimore 000 201 001_4 10 0 Chicago 000 000 000_0 9 1

E_García (4). LOB_Baltimore 7, Chicago 11. 2B_Mountcastle 2 (14), Mancini (11), Hays (17), Rutschman (9), Zavala 2 (3), Sheets (6), Burger (8). HR_Rutschman (2), off Cueto. RBIs_Rutschman 3 (7), Mullins (27).

Runners left in scoring position_Baltimore 5 (Mateo 3, Santander, Mancini); Chicago 4 (Harrison, Vaughn, Zavala, Burger). RISP_Baltimore 4 for 11; Chicago 1 for 9.

GIDP_Vaughn.

DP_Baltimore 1 (Martin, Mateo, Mountcastle).

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Kremer, W, 2-1 5 2-3 7 0 0 1 4 93 1.71 Bautista, H, 8 1 1-3 0 0 0 1 3 25 1.52 Tate, H, 10 1 1-3 2 0 0 1 1 32 1.87 J.López, S, 12-14 2-3 0 0 0 0 2 7 0.77

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cueto, L, 1-4 5 1-3 7 3 3 1 7 104 3.19 R.López 1 2-3 1 0 0 0 2 23 3.00 Ruiz 1 0 0 0 0 1 13 4.78 Lambert 1 2 1 1 1 1 24 3.68

Inherited runners-scored_Bautista 2-0, J.López 2-0, R.López 2-1. HBP_Kremer (Harrison).

Umpires_Home, John Tumpane; First, Ryan Blakney; Second, Marvin Hudson; Third, Junior Valentine.

T_3:11. A_22,431 (40,615).

