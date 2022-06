BMW International Open Scores

Sunday

Sunday

At Golfclub Munchen Eichenried

Munich

Purse: $2.1 million

Yardage: 7,284; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Hao-Tong Li, China (460), $357,816 62-67-67-70—266 Thomas Pieters, Belgium (305), $231,528 69-64-66-67—266 Ryan Fox, New Zealand (172), $132,602 66-64-71-67—268 Sami Valimaki, Finland (137), $105,240 69-66-68-67—270 Romain Langasque, France (98), $75,352 68-68-66-69—271 Pablo Larrazabal, Spain (98), $75,352 70-67-67-67—271 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (98), $75,352 64-73-66-68—271 Louis Oosthuizen, South Africa (65), $49,884 70-69-65-68—272 Jordan L. Smith, England (65), $49,884 67-66-67-72—272 Kazuki Higa, Japan (50), $39,009 67-72-64-70—273 Frederic Lacroix, France (50), $39,009 70-67-70-66—273 Darius Van Driel, Netherlands (50), $39,009 70-67-64-72—273 Lukas Nemecz, Austria (43), $33,045 70-67-67-70—274 Richie Ramsay, Scotland (43), $33,045 68-68-70-68—274 Jorge Campillo, Spain (36), $27,923 69-70-68-68—275 Thomas Detry, Belgium (36), $27,923 71-66-69-69—275 Niall Kearney, Ireland (36), $27,923 72-68-66-69—275 Antoine Rozner, France (36), $27,923 68-67-71-69—275 Marcel Schneider, Germany (36), $27,923 71-69-69-66—275 Brandon Stone, South Africa (36), $27,923 72-66-68-69—275 Dean Burmester, South Africa (30), $23,153 69-68-71-68—276 Ewen Ferguson, Scotland (30), $23,153 68-72-67-69—276 Edoardo Molinari, Italy (30), $23,153 71-69-67-69—276 Wilco Nienaber, South Africa (30), $23,153 66-70-69-71—276 Kalle Samooja, Finland (30), $23,153 72-66-67-71—276 Wil Besseling, Netherlands (25), $19,680 69-70-67-71—277 Alfredo Garcia-Heredia, Spain (25), $19,680 70-70-66-71—277 Billy Horschel, United States (25), $19,680 70-69-65-73—277 Maximilian Kieffer, Germany (25), $19,680 68-66-71-72—277 Mikko Korhonen, Finland (25), $19,680 72-68-67-70—277 Paul Waring, England (25), $19,680 70-70-69-68—277 Laurie Canter, England (22), $16,523 71-66-72-69—278 Mike Lorenzo-Vera, France (22), $16,523 66-71-68-73—278 Yannik Paul, Germany (22), $16,523 69-69-69-71—278 Fabrizio Zanotti, Paraguay (22), $16,523 69-71-67-71—278 George Coetzee, South Africa (17), $12,629 68-71-69-71—279 Sean Crocker, United States (17), $12,629 70-68-73-68—279 Rasmus Hojgaard, Denmark (17), $12,629 66-69-73-71—279 Daan Huizing, Netherlands (17), $12,629 63-69-73-74—279 Martin Kaymer, Germany (17), $12,629 66-72-70-71—279 Francesco Laporta, Italy (17), $12,629 68-68-69-74—279 Thriston Lawrence, South Africa (17), $12,629 67-72-71-69—279 Zander Lombard, South Africa (17), $12,629 69-71-68-71—279 Hurly Long, Germany (17), $12,629 68-69-73-69—279 Timo Vahlenkamp, Germany (17), $12,629 69-69-72-69—279 Daniel Van Tonder, South Africa (17), $12,629 66-69-70-74—279 Dale Whitnell, England (17), $12,629 67-69-73-70—279 Kristoffer Broberg, Sweden (13), $9,051 67-73-69-71—280 Sergio Garcia, Spain (13), $9,051 73-66-70-71—280 Espen Kofstad, Norway (13), $9,051 70-70-72-68—280 Jacques Kruyswijk, South Africa (13), $9,051 69-71-71-69—280 Garrick Porteous, England (13), $9,051 70-68-69-73—280 Louis De Jager, South Africa (10), $7,314 67-71-70-73—281 Niklas Norgaard Moller, Denmark (10), $7,314 73-66-68-74—281 Victor Perez, France (10), $7,314 69-69-68-75—281 Marcel Siem, Germany (10), $7,314 69-69-72-71—281 Joakim Lagergren, Sweden (9), $6,735 72-68-71-71—282 Steven Brown, England (8), $6,314 69-71-69-74—283 Rikard Karlberg, Sweden (8), $6,314 70-69-70-74—283 Adrian Otaegui, Spain (8), $6,314 73-67-75-68—283 Nacho Elvira, Spain (7), $5,788 71-68-72-74—285 Bernd Wiesberger, Austria (7), $5,788 72-68-72-73—285 Jamie Donaldson, Wales (7), $5,367 67-72-73-74—286 Richard Mansell, England (7), $5,367 69-69-70-78—286 Rafa Echenique, Argentina (0), $5,052 68-72-76-71—287 James Morrison, England (6), $4,841 69-71-75-73—288 Craig Howie, Scotland (6), $4,525 69-70-76-75—290 Wade Ormsby, Australia (6), $4,525 68-72-78-72—290

