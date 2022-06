Boston 4, Seattle 3

Boston Seattle ab

Boston Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 32 4 6 3 Totals 37 3 10 3 Refsnyder rf 3 1 1 0 Winker lf 5 1 1 2 Devers 3b 4 1 1 0 France 1b 4 0 2 0 Martinez dh 4 1 1 1 Rodríguez cf 5 0 0 0 Bogaerts ss 4 0 1 1 Crawford ss 3 0 1 0 Story 2b 3 0 0 0 Suárez 3b 5 0 1 0 Cordero lf 2 0 0 0 Moore rf 2 0 1 0 Vázquez c 4 0 0 0 Frazier ph-rf 3 0 0 0 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 Toro 2b 4 1 1 0 Dalbec 1b 4 1 2 1 Torrens dh 4 1 2 0 Haggerty pr-dh 0 0 0 0 Raleigh c 2 0 1 1

Boston 101 000 200 — 4 Seattle 000 020 010 — 3

E_Devers (7). DP_Boston 0, Seattle 1. LOB_Boston 8, Seattle 12. 2B_Bogaerts (16), Suárez (12), Torrens (2), France (11). HR_Martinez (6), Dalbec (4), Winker (4). SB_Crawford (3), Cordero (1).

IP H R ER BB SO

Boston Hill 4 1-3 5 2 2 2 6 Schreiber 2-3 1 0 0 1 1 Diekman W,2-0 1 0 0 0 1 1 Robles H,7 1 0 0 0 0 1 Strahm H,5 1 3 1 1 0 1 Houck S,1-1 1 1 0 0 0 2

Seattle Gonzales 4 1-3 2 2 2 6 4 Murfee 2-3 0 0 0 0 1 Swanson 1 0 0 0 0 1 Muñoz L,1-3 1 2 2 2 0 0 Festa 1 0 0 0 0 2 Elías 2-3 2 0 0 0 1 Romo 1-3 0 0 0 0 0

HBP_Muñoz (Refsnyder), Houck (France).

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Laz Diaz; Second, Tripp Gibson; Third, Nate Tomlinson.

T_3:48. A_27,314 (47,929).

