Boston 6, L.A. Angels 5

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 43 6 15 6 2 8 Hernández cf-ss 5 0 1 1 0 2 .209 Devers 3b 4 1 2 0 1 0 .342 Martinez dh 5 0 2 0 0 0 .359 Bogaerts ss 4 0 1 0 0 2 .320 a-Cordero ph-rf 1 0 0 0 0 0 .235 Story 2b 5 2 2 1 0 2 .229 Verdugo lf 5 2 2 0 0 0 .250 Vázquez c 4 0 2 1 1 1 .288 Arroyo rf 4 1 0 1 0 0 .183 Bradley Jr. rf-cf 1 0 1 0 0 0 .227 Dalbec 1b 5 0 2 2 0 1 .187

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 5 8 5 4 14 Rengifo 2b 4 1 0 0 1 2 .233 Ohtani dh 4 1 1 0 1 1 .242 Trout cf 2 1 2 2 0 0 .284 1-Adell pr-rf 2 1 1 1 1 1 .216 Walsh 1b 5 0 0 0 0 3 .247 Stassi c 4 0 1 1 1 2 .250 Marsh lf 4 0 0 0 0 0 .246 c-Suzuki ph 1 0 0 0 0 0 .222 Lagares rf-cf 4 1 1 0 0 2 .250 Wade 3b-ss 4 0 2 0 0 2 .218 Velazquez ss 3 0 0 1 0 1 .178 b-Duffy ph-3b 1 0 0 0 0 0 .306

Boston 030 001 100 1_6 15 1 Los Angeles 211 010 000 0_5 8 0

a-flied out for Bogaerts in the 9th. b-popped out for Velazquez in the 9th. c-grounded out for Marsh in the 10th.

1-ran for Trout in the 3rd.

E_Dalbec (2). LOB_Boston 10, Los Angeles 8. 2B_Martinez (20), Story (14), Vázquez (10), Devers (23), Ohtani (11), Trout (14), Stassi (4), Adell (4), Wade (5). HR_Trout (14), off Whitlock. RBIs_Arroyo (10), Dalbec 2 (12), Hernández (24), Story (41), Vázquez (23), Trout 2 (30), Velazquez (12), Stassi (12), Adell (10). SB_Dalbec (1). CS_Wade (5).

Runners left in scoring position_Boston 5 (Vázquez, Bogaerts, Hernández 2, Story); Los Angeles 4 (Adell, Suzuki, Marsh 2). RISP_Boston 7 for 21; Los Angeles 3 for 15.

Runners moved up_Arroyo 2, Martinez. GIDP_Dalbec, Devers.

DP_Los Angeles 2 (Wade, Rengifo, Walsh; Rengifo, Wade, Walsh).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Whitlock 4 6 4 4 0 5 71 3.51 Diekman 1 1 1 1 2 2 28 3.79 Sawamura 1 1-3 0 0 0 0 1 10 2.79 Davis 2-3 0 0 0 1 1 14 1.64 Houck, W, 4-3 2 1 0 0 1 3 30 3.54 Strahm, S, 2-3 1 0 0 0 0 2 14 3.94

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Suarez 5 7 3 3 2 3 91 5.96 Ortega, H, 5 1 2 1 1 0 1 15 3.75 Tepera, BS, 1-5 1 3 1 1 0 2 23 4.18 Quijada 1 0 0 0 0 1 15 2.08 Iglesias 1 1 0 0 0 1 12 4.66 Barria, L, 1-1 1 2 1 0 0 0 14 3.18

IBB_off Houck (Ohtani). WP_Diekman, Iglesias.

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Cory Blaser; Second, Charlie Ramos; Third, Chris Conroy.

T_3:56. A_27,627 (45,517).

