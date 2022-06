Boston 6, St. Louis 5

St. Louis

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

35

5

10

5

3

7 Edman ss

5

1

2

1

0

1

.287 Donovan 2b

4

0

1

2

1

2

.338 Goldschmidt 1b

5

0

1

... READ MORE

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 5 10 5 3 7 Edman ss 5 1 2 1 0 1 .287 Donovan 2b 4 0 1 2 1 2 .338 Goldschmidt 1b 5 0 1 0 0 2 .344 Arenado 3b 3 1 2 1 1 0 .276 Gorman dh 3 0 0 0 0 1 .256 b-Yepez ph 1 0 0 0 0 0 .270 O’Neill lf 4 0 0 0 0 1 .215 Carlson rf 3 1 2 0 1 0 .259 Bader cf 4 1 2 1 0 0 .263 Knizner c 3 1 0 0 0 0 .192

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 6 11 5 1 8 Duran cf 2 1 1 0 1 0 .318 a-Dalbec ph-1b 1 1 1 0 0 0 .201 Devers 3b 3 0 2 2 0 0 .333 Martinez dh 4 1 1 0 0 1 .349 Bogaerts ss 4 1 3 0 0 1 .339 Verdugo lf 4 0 0 0 0 2 .241 Story 2b 4 0 1 2 0 2 .219 Cordero 1b-rf 4 1 1 0 0 1 .220 Vázquez c 4 0 0 0 0 0 .265 Bradley Jr. rf-cf 3 1 1 1 0 1 .236

St. Louis 010 000 004_5 10 0 Boston 100 200 30x_6 11 0

a-doubled for Duran in the 7th. b-flied out for Gorman in the 9th.

LOB_St. Louis 7, Boston 5. 2B_Carlson (11), Edman (10), Donovan (14), Bogaerts (20), Cordero (8), Dalbec (6). 3B_Bader (3), Duran (2). HR_Arenado (12), off Wacha. RBIs_Arenado (42), Bader (20), Edman (27), Donovan 2 (22), Story 2 (44), Bradley Jr. (21), Devers 2 (42). SB_Devers (2).

Runners left in scoring position_St. Louis 3 (Edman, O’Neill, Goldschmidt); Boston 2 (Verdugo, Martinez). RISP_St. Louis 3 for 8; Boston 3 for 8.

Runners moved up_Martinez, Vázquez. LIDP_Gorman. GIDP_Bader, Verdugo, Martinez.

DP_St. Louis 2 (Edman, Donovan, Goldschmidt; Goldschmidt, Arenado, Goldschmidt); Boston 2 (Cordero; Devers, Story, Cordero).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, L, 5-5 6 1-3 7 4 4 1 5 96 3.06 McFarland 0 3 2 2 0 0 7 7.71 Wittgren 1 2-3 1 0 0 0 3 30 5.40

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Wacha, W, 5-1 5 1-3 6 1 1 1 5 88 2.28 Schreiber, H, 9 1 1-3 0 0 0 1 1 20 0.92 Strahm, H, 6 1 1-3 0 0 0 1 0 16 3.72 Davis 2-3 2 3 3 0 0 18 2.49 Houck, S, 3-3 1-3 2 1 1 0 1 15 3.56

McFarland pitched to 3 batters in the 7th

Inherited runners-scored_McFarland 1-1, Wittgren 1-0, Schreiber 2-0, Houck 2-2. HBP_Wainwright (Devers), Davis (Knizner).

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Pat Hoberg; Second, Jordan Baker; Third, Paul Emmel.

T_3:05. A_35,251 (37,755).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.