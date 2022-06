Boston 6, Toronto 5

Boston

AB

R

H

BI

BB

SO

Avg. Totals

35

6

8

6

5

7 Refsnyder rf

3

0

0

1

1

0

.341 Devers 3b

4

1

0

0

1

1

.328 Martinez dh

4

1

0

1 READ MORE

Boston AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 8 6 5 7 Refsnyder rf 3 0 0 1 1 0 .341 Devers 3b 4 1 0 0 1 1 .328 Martinez dh 4 1 0 1 0 2 .313 Bogaerts ss 5 1 1 0 0 1 .326 Verdugo lf 5 1 2 4 0 0 .266 Vázquez c 3 0 1 0 1 1 .291 2-Story pr-2b 0 0 0 0 1 0 .224 Cordero 1b 5 1 4 0 0 0 .252 Sánchez 2b 1 0 0 0 1 0 .000 a-Dalbec ph 1 0 0 0 0 1 .205 Plawecki c 0 0 0 0 0 0 .157 Bradley Jr. cf 4 1 0 0 0 1 .207

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 40 5 10 5 5 11 Springer cf-rf 5 1 1 1 1 0 .258 Bichette ss 5 0 1 0 0 2 .255 Guerrero Jr. dh 5 0 0 0 0 3 .266 Kirk c 3 2 0 0 1 0 .320 Gurriel Jr. lf 3 0 1 0 1 0 .284 1-Zimmer pr-cf 0 1 0 0 0 0 .109 b-Hernández ph 1 0 0 0 0 1 .251 Tapia rf-lf 4 0 2 1 0 1 .260 c-Moreno ph 1 0 0 0 0 0 .316 Chapman 3b 5 1 2 0 0 2 .226 Espinal 2b 4 0 2 2 1 0 .268 Biggio 1b 4 0 1 1 1 2 .211

Boston 001 002 000 3_6 8 0 Toronto 010 010 010 2_5 10 1

a-struck out for Sánchez in the 9th. b-struck out for Zimmer in the 10th. c-flied out for Tapia in the 10th.

1-ran for Gurriel Jr. in the 8th. 2-ran for Vázquez in the 9th.

E_Kirk (2). LOB_Boston 8, Toronto 12. 2B_Cordero (12), Verdugo (17), Gurriel Jr. (19), Tapia (13), Biggio (8). HR_Verdugo (6), off Manoah; Springer (15), off Pivetta. RBIs_Refsnyder (10), Verdugo 4 (43), Martinez (33), Espinal 2 (35), Springer (36), Tapia (21), Biggio (12). SB_Cordero (3). SF_Refsnyder. S_Sánchez.

Runners left in scoring position_Boston 6 (Refsnyder 3, Bradley Jr. 2, Cordero); Toronto 7 (Springer 2, Tapia 2, Biggio 2, Guerrero Jr.). RISP_Boston 1 for 11; Toronto 5 for 15.

Runners moved up_Bradley Jr., Bogaerts, Guerrero Jr.. GIDP_Bogaerts.

DP_Toronto 1 (Biggio, Kirk, Biggio).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pivetta 6 5 2 2 3 5 109 3.23 Schreiber, H, 14 1 0 0 0 0 1 13 0.73 Brasier, BS, 0-3 1 2 1 1 1 2 30 4.30 Strahm, W, 3-2 2 3 2 1 1 3 41 3.80

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Manoah 7 6 3 2 1 6 99 2.09 Cimber 1 0 0 0 0 0 6 3.69 Romano 1 1 0 0 1 1 25 2.89 Phelps, L, 0-2 0 0 3 2 2 0 18 3.34 Mayza 1 1 0 0 1 0 9 3.15

Inherited runners-scored_Schreiber 1-0, Mayza 3-2. IBB_off Mayza (Story). HBP_Pivetta (Kirk), Phelps (Martinez). WP_Schreiber.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Chad Whitson; Second, Jerry Layne; Third, Nick Mahrley.

T_3:54. A_27,601 (53,506).

Copyright © 2022 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.