Chicago 1, Philadelphia 0

Philadelphia

0

0

—

0 Chicago

0

1

—

Philadelphia 0 0 — 0 Chicago 0 1 — 1

First Half_None.

Second Half_1, Chicago, Navarro, 1 (Sekulic), 68th minute.

Goalies_Philadelphia, Andre Blake, Matt Freese, Joseph Bendik; Chicago, Gabriel Slonina, Spencer Richey.

Yellow Cards_Martinez, Philadelphia, 29th; Bedoya, Philadelphia, 35th; Teran, Chicago, 51st; Wagner, Philadelphia, 77th; Gazdag, Philadelphia, 83rd.

Referee_Michael Radchuk. Assistant Referees_Logan Brown, Adam Wienckowski, Edvin Jurisevic. 4th Official_Tori Penso.

A_10,384.

Lineups

Philadelphia_Andre Blake; Jack Elliott, Jakob Glesnes, Kai Wagner; Alejandro Bedoya, Leon Maximilian Flach, Daniel Gazdag, Nathan Harriel (Olivier Mbaizo, 46th), Jose Martinez; Julian Carranza (Cory Burke, 46th), Mikael Uhre (Chris Donovan, 66th).

Chicago_Gabriel Slonina; Rafael Czichos, André Reynolds II (Jonathan Bornstein, 65th), Boris Sekulic, Carlos Teran; Gaston Gimenez, Federico Navarro, Xherdan Shaqiri; Fabian Herbers (Brian Gutierrez, 65th), Chris Mueller (Jhon Espinoza, 86th), Kacper Przybylko.

